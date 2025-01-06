Elon Musk'a Eleştiriler: İngiltere'de Liberal Demokratlar Harekete Geçti

İngiltere'de Liberal Demokratlardan Elon Musk'a Sert Eleştiri

İngiltere Parlamentosu'nda Liberal Demokratların lideri Ed Davey, ABD'li milyarder Elon Musk'ın, ülkesi hakkında yeterince bilgi sahibi olmaksızın İngiltere'nin demokrasisine müdahale ettiğini ifade etti. Davey, bu durumun kabul edilemeyeceğini belirterek, ABD'nin Londra Büyükelçisi Jane Hartley'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılması gerektiğini vurguladı.

Musk'ın Yorumlarına Tepki

Parti lideri Davey, X platformunda yaptığı açıklamada, Musk'ın yaptığı paylaşımlara dikkat çekti. "İnsanlar, Musk'ın kendi ülkesi hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediği halde İngiltere demokrasisine müdahale etmesinden bıktı," diyen Davey, "Artık ABD Büyükelçisi'ni çağırma zamanı geldi. Yeni göreve gelen bir ABD yetkilisinin neden İngiliz hükümetinin devrilmesini önerdiğini sormak önemli," şeklinde konuştu.

Tehlikeli Saçmalamalar

Davey, Musk'ın paylaşımlarını "tehlikeli ve sorumsuz" olarak nitelendirerek, bu durumun İngiltere'nin, Donald Trump yönetimine güvenip güvenemeyeceğinin bir başka kanıtı olduğunu savundu. "Avrupa'daki müttefiklerimizle ticaret ve güvenlik bağlarını yeniden inşa etmek, ulusal çıkarlarımız gereğidir," dedi.

Başbakan Starmer'dan Tepki

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Elon Musk'ı hedef alan yorumlar yaparak, kendisinin "yalan ve yanlış bilgi yaydığını" belirtmişti.