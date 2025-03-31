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Elon Musk, 'Aktivist Yargıçlara' Karşı Dilekçe İmzalayan İki İsimle 1 Milyon Doları Paylaştı

Elon Musk, Wisconsin'de düzenlenen etkinlikte, 'aktivist yargıçlara' karşı dilekçeyi imzalayan iki kişiye 1'er milyon dolar verdi.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 12:50
Elon Musk, 'Aktivist Yargıçlara' Karşı Dilekçe İmzalayan İki İsimle 1 Milyon Doları Paylaştı

Elon Musk'tan Dikkat Çekici Hareket

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve ünlü iş insanı Elon Musk, Wisconsin eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte, "aktivist yargıçlara" karşı dilekçesini imzalayan iki kişiye 1'er milyon dolarlık çek takdim etti.

The Hill kaynaklı habere göre, Musk, nisan ayında yapılacak Wisconsin Yüksek Mahkemesi seçimleri için düzenlediği bu etkinlikte, Nicholas Jacobs ve Ekaterina Diestler adlı katılımcılara çek verdi.

Musk, yaptığı açıklamalarda, çeklerin "dikkat çekmek" amacıyla verildiğini ve bu tür olayların geleneksel medyada geniş yankı bulduğunu ifade etti. Medyada aynı etkiyi yaratmak için para harcamanın “10 katına” mal olacağını belirten Musk, bu durumun dikkat çekmeye yardımcı olduğunu ve medyanın konuyla ilgili tepkilerini gülünç bulduğunu ekledi.

Wisconsin Başsavcısı'ndan Tepki

Wisconsin Başsavcısı Josh Kaul, çeklerin dağıtılmasından önce eyaletin en yüksek mahkemesinden Musk'ın çekleri dağıtmasının engellenmesi yönünde talepte bulundu. Kaul, bu eylemin "oy satın almak" amacı taşıdığı iddiasında bulundu.

Musk'ın Dilekçesi ve Sonuçları

Musk'ın kurduğu “America PAC” adlı siyasi eylem komitesi, 21 Mart'ta Wisconsin'deki seçmenlerden aktivist yargıçları reddetmelerini isteyen bir dilekçe yayımlamıştı. Bu dilekçeye kaydolan seçmenler 100 dolar kazanma şansı elde ederken, ayrıca Musk’ın ekibi, 1 Nisan'da düzenlenecek seçimler öncesi oy toplama faaliyetleri için seçmen verilerini toplama imkanı buluyor.

Dilekçeye katılmak isteyen bireylerden kişisel bilgilerini, isim, adres, e-posta ve telefon numarası vermeleri ve “America PAC” ile iletişim kurmalarına izin vermeleri isteniyor.

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