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Elon Musk, Almanya'nın Aşırı Sağcı AfD Partisi'nin Seçim Toplantısına Katıldı

Elon Musk, Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin toplantısına canlı bağlantıyla katılarak destek verdi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 19:59
Elon Musk, Almanya'nın Aşırı Sağcı AfD Partisi'nin Seçim Toplantısına Katıldı

Elon Musk, AfD Partisi'nin Seçim Toplantısına Canlı Bağlandı

ABD’li iş insanı Elon Musk, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi’nin Halle kentinde düzenlediği seçim kampanyası toplantısına canlı bağlantıyla katıldı.

Musk, AfD Partisi Eş Başkanı ve partinin başbakan adayı Alice Weidel'in seçim konuşmasından önce ABD’den katılım sağladı. Toplantıda katılımcılara seslenen Musk, AfD’nin Almanya’nın umudu olduğunu savundu.

Elon Musk, Alman olmaktan gurur duymanın önemini vurgulayarak, “Almanya’nın harika geleceği için mücadele edin.” ifadelerini kullandı. Weidel de Musk’a teşekkür ederek, ABD Başkanı Donald Trump dönemindeki hükümete iyi dileklerde bulundu.

Weidel, Amerikalıların ülkelerini yeniden büyütme çabalarını örnek göstererek, “Biz de Almanya’da yurdumuzu tekrar büyük yapıyoruz. Almanya’yı Yeniden Büyük Yap” dedi.

Musk ve Aşırı Sağcı Siyasetçilerle İlişkisi

Elon Musk, son zamanlarda Avrupa'da aşırı sağcı siyasi çevrelere destek verdiği için gündeme geliyor. Daha önce de, sahibi olduğu X platformu üzerinde AfD Eş Başkanı Weidel ile canlı yayın gerçekleştirmişti. Bu durum, Avrupalı liderlerin tepkisini çekti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Musk’ı “yeni edindiği medya gücünü tüm dünyaya müdahale etmek için kullanıyor” şeklinde eleştirirken, Musk’ın aşırı sağcı partiler lehine olan tutumunun kendisini üzdüğünü belirtti. Scholz, “Bu, Avrupa'da demokrasiyi ve bir arada yaşamayı tehlikeye atıyor.” dedi.

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