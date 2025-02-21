Elon Musk, Arjantin Başkanından Altın Testere Hediye Aldı

Elon Musk’ın Altın Testere Gösterisi

Amerikalı milyarder Elon Musk, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei tarafından kendisine hediye edilen altından yapılmış elektrikli testere ile sahnede adeta şov yaptı.

Washington yakınlarında düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı’na katılan Musk, dikkat çekici bir şekilde hediye edilen testere ile poz vererek katılımcılar arasında büyük ilgi topladı.

Arjantin Devlet Başkanı Milei, Musk’a bu testereyi, ABD yönetimindeki bürokratik fazlalıkları kesmesi için hediye etti. Sahneye çıkan Musk, testereyi elinde tutarak, "Bu testere bürokrasi için!" diye bağırarak izleyicilerin alkışlarını topladı.

Musk, değerli hediyesiyle birçok kez poz vererek etkinlikten etkileyici anılar biriktirdi.