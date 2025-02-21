Elon Musk, Arjantin Devlet Başkanı'ndan Hediye Aldığı Altın Testere ile Sahnede Şov Yaptı

Elon Musk, Altın Testere ile Sahnede Dikkat Çekti

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı olan Elon Musk, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei tarafından hediye edilen altından yapılmış elektrikli testere ile sahnede şov yaptı. Olay, Washington yakınlarında gerçekleşen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı sırasında yaşandı.

Testere ve Bürokrasiyi Kesme Mesajı

Musk, sahnede büyük bir elektrikli testere ile poz vererek, "Bu testere bürokrasi için" diye bağırdı. Arjantin Devlet Başkanı'nın kendisine, ABD yönetimindeki bürokratik fazlalıkları kesmesi amacıyla hediye ettiği altın testere, katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.

Altyapı Eleştirileri ve Medya Harcamaları

Güneş gözlüğüyle katıldığı konferansta, federal hükümetteki kesintilere ve "usulsüzlüklere" değinen Musk, Trump'ın desteğiyle gereksiz harcamaların önüne geçtiklerini ifade etti. Musk, federal hükümetten birçok medya kuruluşuna sorgusuz ödemeler yapıldığını, bu ödemeleri tespit ettiklerinde kestiklerini belirtti. Bu sebeple insanların artık X uygulamasını kullanmakta olduğunu ve X'in "paha biçilemez" olduğunu vurguladı.

Fort Knox ve FED Hakkındaki Görüşleri

Fort Knox altın rezervleriyle ilgili soruya yanıt veren Musk, "Bilmiyorum. Sadece gidip görmek ve birinin sprey boyayla sahte bir şeyler yazmadığından emin olmak istiyoruz. Bu gerçek altın mı? Külçeyi ısır..." dedi. Ayrıca, ABD Merkez Bankası (FED) denetleme düşüncesiyle ilgili bir soruyu "Evet, elbette." şeklinde yanıtladı.