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Elon Musk’ın Avrupa’daki Aşırı Sağ Desteği Kriz Yarattı

Elon Musk’ın aşırı sağ parti destekleri, Avrupa'da büyük tepkilerle karşılandı. Liderler, Musk'ı seçim süreçlerine müdahale etmekle suçladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:55
Elon Musk’ın Avrupa’daki Aşırı Sağ Desteği Kriz Yarattı

Sosyal medya platformu X'in sahibi Amirikalı iş insanı Elon Musk, aşırı sağcı partilere verdiği destekle Avrupa'da tartışmalara yol açtı. Özellikle Almanya'daki AfD partisinin yanı sıra, İngiltere'deki aşırı sağ gruplara yönelik paylaşımları büyük tepkilere neden oldu. Avrupa liderleri, Musk'ı seçimlere ve ülkelerin içişlerine müdahale etmekle suçluyor.

Donald Trump'ın yeni yönetiminde de yer alması beklenen Musk, AfD hakkında "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir" ifadesini paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Almanya için son umut kıvılcımı olarak tanımladığı bu partiye destek veren Musk, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesinde bir makale kaleme alarak görüşlerini pekiştirdi. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'i de eleştirerek, "Steinmeier antidemokratik bir zorbadır. Yazıklar olsun ona." ifadelerini kullandı.

Musk'ın AfD'nin başbakan adayı Alice Weidel ile 9 Ocak'ta X platformunda yapacağı canlı yayın ise tartışmayı daha da alevlendirdi. Bazı Avrupa yetkilileri, bu yayının seçmenler üzerinde dezenformasyon oluşturarak etkileyebileceği görüşünü dile getirirken, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, böyle bir durumun önüne geçmek için gerekli denetimlerin yapılacağını duyurdu.

Almanya'dan Sert Tepkiler

Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz, Musk’ın bu desteğini eleştirerek, "Almanya'da gelecekte ne olacağını vatandaşlar belirleyecek, sosyal medya sahipleri değil" şeklinde konuştu. Başbakan Yardımcısı Robert Habeck ise Musk'ın tutumunu bilgisizlikle ilişkilendirerek, "Demokrasimizi hedef almamalıyız." dedi.

İngiltere Hedefte

Musk, İngiltere'de de Başbakan Keir Starmer ile diğer siyasi figürlere karşı sert eleştiriler yöneltti. X platformunda "ABD'nin İngiliz halkını 'zalim hükümetten' kurtarıp kurtarmaması" gerektiği anketi yaptığı dikkat çekti. Ayrıca, hapis cezasına çarptırılan aşırı sağcı lider Tommy Robinson'ın serbest bırakılması için çağrı yaptı.

Uluslararası Tepkiler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Musk'ın Avrupa siyasi meselelerine müdahalesini endişe verici buldu. Musk'ın desteklediği aşırı sağ görüşlerinin, Avrupa genelinde demokrasiye tehdit olabileceği kaygıları dile getirildi.

AB'nin Müdahale Yöntemleri

Avrupalı siyasiler, AB'nin Musk'ın aşırı sağa destek veren paylaşımlarına karşı harekete geçmesi gerektiğini vurguladı. AB Komisyonu, Dijital Hizmetler Yasası çerçevesinde gerekli denetim ve değerlendirmeleri yapmak için 24 Ocak'ta bir toplantı düzenleyeceğini açıkladı.

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