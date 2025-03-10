Elon Musk, Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'yi Hedef Aldı: 'Soros Kuklası'

Elon Musk'tan Sert Eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Musk, Twitter'daki 'X' hesabında yaptığı paylaşımda, Sikorski'yi 'Soros'un kuklası' olarak nitelendirdi.

Önceki Paylaşımlarının Ardından

Daha önce Sikorski'yi 'küçük adam' olarak tanımlayan Musk, bu sefer de Polonya Dışişleri Bakanı'nın George Soros ile olan ilişkisi hakkında bir kullanıcı tarafından yapılan paylaşımı dikkate aldı. Musk, bu paylaşıma 'Evet, o bir Soros kuklası' şeklinde yanıt verdi.

Starlink Tartışması

Sikorski, Musk'ın Ukrayna ordusuna sağladığı Starlink uydu internet hizmetlerini kapatacağı yönündeki açıklamalarını eleştirmişti. Musk, bu eleştirilere karşılık 'Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz' demişti.