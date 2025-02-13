Elon Musk'tan Reuters'a Milyonlarca Dolarlık Ödeme İddiası

Elon Musk, Reuters'ın ABD Hükümeti'nden Milyonlarca Dolar Aldığını İddia Etti

ABD'li iş insanı Elon Musk, İngiliz haber ajansı Reuters'ın 2018-2022 yılları arasında ABD hükümetinden milyonlarca dolarlık ödeme aldığını savundu. Musk, bu iddiaları X sosyal medya hesabında paylaştığı bir mesajla dile getirdi.

Musk'ın İddiaları ve Belgeler

Musk, ABD hükümeti tarafından yapılan harcamaları belgeleyen bir internet sitesine atıfta bulunarak, "Reuters'a ABD hükümeti tarafından 'büyük ölçekli toplumsal aldatmaca' için milyonlarca dolar ödendi. Bunlar tam bir dolandırıcı." ifadelerini kullandı. Alıntı yapılan paylaşımda, Musk'ın başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) incelemeleri sonucunda Savunma Bakanlığı'nın, 2018-2022 yıllarında Reuters'a yaptığı toplam 9 milyon dolarlık 'gizemli ödemeler' olduğu belirtildi. Bu harcamaların ne amaçla yapıldığına dair soru işaretleri ortaya çıktı.

Musk'tan OCCRP'ye Yönelik Suçlamalar

Ayrıca Musk, Trump'ın 2019'da görevden alınmasının arkasında merkezi istihbarat teşkilatlarının bulunduğunu iddia eden bir araştırmaya da değindi. Musk, Public medya kuruluşunun yürüttüğü araştırmada OCCRP'nin bu süreçte önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Yargıç Hakkındaki Yorumları

Musk, FDA ve CDC gibi federal halk sağlığı kurumlarının verilerinin kaldırılmasına yönelik kararın durdurulmasını isteyen Washington DC Bölge Yargıcı John Bates'in yargıçlık görevinden alınması gerektiğini savundu. Musk, konuya ilişkin X hesabında bir fotoğraf paylaşarak, "Bu kötü yargıç kovulmalı." dedi.

OCCRP ve USAID Arasındaki İlişki

OCCRP, Panama Belgeleri, Pandora Belgeleri ve Pegasus Projesi gibi skandalları ortaya çıkaran önemli bir araştırmacı gazetecilik kuruluşudur. Yapılan araştırmalar neticesinde, OCCRP'nin ABD hükümetinden toplamda 47 milyon dolar aldığı bilgisi edinilmiştir.