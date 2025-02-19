Elon Musk'tan Zelenskiy'ye Seçim Çağrısı: 'Halkın İradesini Temsil Edemez'

Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye seçim çağrısı yaparak, basın özgürlüğünün sağlanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 22:58
Elon Musk'tan Zelenskiy'ye Seçim Çağrısı: 'Halkın İradesini Temsil Edemez'

Elon Musk'tan Ukrayna'ya Kritik Mesaj

Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye önemli bir çağrıda bulundu. Musk, Zelenskiy'nin "Ukrayna halkının iradesini temsil etmek" adına seçimlere gitmesi gerektiğini belirtti.

Seçim İhtiyacı

Musk, X hesabında yaptığı açıklamada, "Zelenskiy, basın özgürlüğünü yeniden tesis etmedikçe ve seçimleri iptal etmeyi bırakmadıkça Ukrayna halkının iradesini temsil ettiğini iddia edemez." ifadelerini kullandı. Bu sözler, ülkenin mevcut demokratik durumu hakkında şüpheler uyandırdı.

Trump'ın Değerlendirmeleri

ABD Başkanı Donald Trump da Zelenskiy ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Trump, Zelenskiy'nin savaşı başlattığını ve sonrasında durdurmak için hiçbir adım atmadığını savundu. Ayrıca, Zelenskiy için "seçimlere gitmeyen diktatör" ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, Musul'a 250 Bin Fidanla Destek Verdi!
2
Trump Yönetimi, 8 Latin Amerika Kartelini 'Yabancı Terör Örgütü' Olarak Tanıdı
3
İtalya, Gazze'de Ateşkesin Sürekliliğini Vurguladı
4
Ankara'da Kar Yağışı Sürücüleri Mahsur Bıraktı
5
Fethiye'de Pansiyonlarda Düzensiz Göçmen Denetimi: 19 Yakalandı
6
Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!
7
Malatya'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi: 1 Mart'ta Başlıyor

Emekliler için Ramazan Bayramı İkramiyesi Kötü Haber: Alınamayacak!

Hepsiburada'dan Ramazan Ayına Özel Şok İndirimler

Yolcu Taşımacılığında Yeni Yönetmelik Resmi Gazete'de Yayınlandı

Emeklilere Promosyon Fiyaskosu: SGK'dan Hayal Kırıklığı

MEB, 1381 Engelli Öğretmen Ataması İçin Başvuru Sürecini Duyurdu

İstanbul Valisi'nden Hava Uyarısı: Uçuşlar İptal, Okul Tatili Gündemde Mi?

Emeklilere 40.000 TL Ek Ödeme: SGK ile Banka Protokolleri Yenileniyor!

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar