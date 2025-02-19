Elon Musk'tan Zelenskiy'ye Seçim Çağrısı: 'Halkın İradesini Temsil Edemez'

Elon Musk'tan Ukrayna'ya Kritik Mesaj

Amerikalı milyarder iş insanı Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye önemli bir çağrıda bulundu. Musk, Zelenskiy'nin "Ukrayna halkının iradesini temsil etmek" adına seçimlere gitmesi gerektiğini belirtti.

Seçim İhtiyacı

Musk, X hesabında yaptığı açıklamada, "Zelenskiy, basın özgürlüğünü yeniden tesis etmedikçe ve seçimleri iptal etmeyi bırakmadıkça Ukrayna halkının iradesini temsil ettiğini iddia edemez." ifadelerini kullandı. Bu sözler, ülkenin mevcut demokratik durumu hakkında şüpheler uyandırdı.

Trump'ın Değerlendirmeleri

ABD Başkanı Donald Trump da Zelenskiy ile ilgili sert açıklamalarda bulundu. Trump, Zelenskiy'nin savaşı başlattığını ve sonrasında durdurmak için hiçbir adım atmadığını savundu. Ayrıca, Zelenskiy için "seçimlere gitmeyen diktatör" ifadesini kullandı.