DOLAR
41,14 0,1%
EURO
48,17 -0,07%
ALTIN
4.599,1 -0,8%
BITCOIN
4.472.074,61 0,36%

Emekli Deniz Yarbay İz Metin Foça'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kardak krizi sırasında SAT Grup Komutanı olan Emekli Deniz Yarbay İz Metin, Foça'da düzenlenen askeri törenle defnedildi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 20:15
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 20:24
Emekli Deniz Yarbay İz Metin Foça'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emekli Deniz Yarbay İz Metin Foça'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emekli Deniz Yarbay İz Metin, İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tören ve uğurlama

Kanser tedavisi gördüğü hastaneden bir süre önce taburcu edilen, 2 çocuk babası ve 68 yaşındaki Metin, Foça'daki evinde dün yaşamını yitirdi. Metin için Foça Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

İz Metin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, silah arkadaşlarının omuzlarında camiden cenaze arabasına kadar taşındı. Cenaze, Foça Mezarlığı'nda defnedildi.

Katılımcılar ve geçmişi

Törene Metin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral Yalçın Payal, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanı Tümgeneral Uğur Ertekin, bazı askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

İz Metin'in, Türkiye ile Yunanistan arasında 1996 yılında yaşanan Kardak krizi sırasında Sualtı Taarruz (SAT) Grup Komutanı olarak görev yaptığı belirtildi.

Emekli Deniz Yarbay İz Metin, İzmir'de düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kanser...

Emekli Deniz Yarbay İz Metin, İzmir'de düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kanser tedavisi gördüğü hastaneden bir süre önce taburcu edilen, 2 çocuk babası 68 yaşındaki Metin, Foça ilçesindeki evinde dün yaşamını yitirdi. Metin için Foça Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Emekli Deniz Yarbay İz Metin, İzmir'de düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kanser...

İLGİLİ HABERLER

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beylikdüzü Meclisinde Önerge Protestosu: AK Parti Önergeleri Reddedildi
2
Mersin'de 16 Yaşındaki Kız Otomobilde Silahla Ölü Bulundu — 3 Gözaltı
3
Emekli Deniz Yarbay İz Metin Foça'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Ağrı Patnos'ta Kaza: 11 Yaşındaki Çocuk 5 Yaşındaki Kardeşini Tüfekle Vurdu
5
Kayseri Talas'ta Tartışma Kanlı Bitti: Apartman Görevlisi Bıçaklanarak Öldü
6
İngiltere sığınmacı aile birleşimini geçici olarak askıya alıyor

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark