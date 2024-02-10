Emekli ikramiyelerinde rekor artış: 10 bin lira taban maaş olacak

Bayram ikramiyesi artışı için geri sayım başladı. Emekliler, ek zam düzenlemesinin ardından bir de ikramiye müjdesi bekliyor. Bakan Işıkhan, ikramiyelerde artış konusunda “Biz hazırız” açıklaması yaptı. 'Emekliler yılı’nda yürütülen çalışmada iki formül öne çıktı. Bu formüllerden biri önümüzdeki ay Meclis gündemine gelecek.

Emekli ikramiyelerinde rekor artış: 10 bin lira taban maaş olacak
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Emeklilere İkramiye Artışı Müjdesi Geldi: İşte Detaylar

Ekonomik dengelerin değişmesiyle birlikte emeklilerin de gözü artık ikramiyelerde. Yapılan yeni düzenlemelerle birlikte, emekli ikramiyelerinde ciddi artışlar gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı ile yapılan görüşmeler sonucunda emeklilere yönelik ikramiye artışı için önemli adımlar atılmaya başlandı.

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Geçtiğimiz günlerde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli ikramiyelerinde artış olabileceğine dair sinyaller verdi. Bu kapsamda, emeklilerin alacakları ikramiyelerde iki formül üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Birinci formüle göre, ikramiyelerde refah payı dahil yüzde 49,25'lik bir artış öngörülüyor. Bu durumda, halihazırda 2 bin lira olan ikramiye tutarı 3 bin liraya yükseltilerek, emeklilere iki bayramda toplamda 6 bin lira ikramiye verilecek. Diğer bir formül ise Cumhuriyet'in 0. yılı dolayısıyla verilen 5 bin liranın ödenmesini öngörüyor. Bu durumda, emekliler iki bayramda toplamda 5 bin lira ikramiye alacaklar. Bu formüllerden hangisinin kabul edileceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, kabul edilen formülün önümüzdeki ay TBMM'ye yasa teklifi olarak sunulması bekleniyor. Öne çıkan formülün ise iki ikramiye toplamının taban maaşa eşitlenmesi olduğu konuşuluyor.

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