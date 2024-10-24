DOLAR
34,24 0,07%
EURO
37,07 -0,17%
ALTIN
3.015,51 -0,8%
BITCOIN
2.294.335,04 -0,5%

Emekli Memurların Sendikal Örgütlenme Hakkı Talebi

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, emekli memurların sendikal haklarının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 12:35
Emekli Memurların Sendikal Örgütlenme Hakkı Talebi

Emekli Memurların Sendikal Özgürlüğü İçin Çalışma

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, emekli kamu görevlerinin sendikal örgütlenme hakkı talebinde bulundu. Yalçın, "Örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller tüm çalışanlar için kaldırılmalı. Aynı şekilde emekli kamu görevlilerinin fiilen çalıştıkları dönemde hizmet sınıflarına göre sendikalara üyeliklerinin sürebilmesi mümkün olmalı," şeklinde konuştu.

Paneldeki Vurgular

Yalçın, Memur-Sen tarafından düzenlenen "Emekli Kamu Görevlilerinin Örgütlenme Hakkı Paneli"nin açılışında TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlere rahmet dilerken, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu. Türkiye'de toplamda 2,5 milyonu memur emeklisi olmak üzere 16 milyon emeklinin bulunduğunu belirten Yalçın, emeklilerin ciddi mali sorunlarla karşılaştığını ifade etti.

Kriz ve Çarpıklıklar

Yalçın, memurlarla emekli maaşları arasındaki farkın giderek açıldığını vurgulayarak, emeklilerin itibarının korunması için mevcut durumun iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, "Toplu sözleşmeden etkileniyorlar ama sözleşmeyi etkileyemiyorlar," diyerek bu durumun büyük bir adaletsizlik olduğunu kaydetti.

Sendikal Hakkın Savunulması

Yalçın, "Emeklilerin örgütlenmekten başka seçenekleri yok. Anayasa'nın 51. maddesine aykırı olarak kısıtlanan haklar, ulusal ve uluslararası düzenlemelere göre yeniden gözden geçirilmelidir," dedi. Emeklilerin sendika kurma konusundaki yasakların kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Desteği

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed Hassan, sendikal hakların korunmasının insan hakları açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, emeklilerin onurlu bir yaşam sürmesinin sosyal bir değer olduğunu belirtti.

Panelin Gerçekleşmesi

Açılış konuşmalarının ardından, panelde Memur-Sen Genel Başkan Yardımcı Ali Yıldız'ın moderatörlüğünde önemli isimlerin katılımıyla tartışmalar yapıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (ortada) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (ortada) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed Hassan (sol 3), Emekli Memur-Sen tarafından Ankara EBS Otel'de düzenlenen "Emekli Kamu Görevlilerinin Örgütlenme Hakkı Paneli"ne katıldı. Panelde Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen (sağ 3) de hazır bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (ortada) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi...

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (ortada) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed Hassan (sol 3), Emekli Memur-Sen tarafından Ankara EBS Otel'de düzenlenen "Emekli Kamu Görevlilerinin Örgütlenme Hakkı Paneli"ne katıldı. Panelde Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen (sağ 3) de hazır bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da 'Intifada' Söylemi İçin Hapis Cezası İstemi
2
Osmaneli'de Atatürk Köşesi Açıldı
3
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama
4
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar Küresel Kurum Reformunu Savundu
5
Filistin Başbakanı Mustafa ve Japonya Dışişleri Bakanı İvaya'nın Gazze Üzerine Yapılan Görüşmeleri
6
Kırklareli'nde Kaçak Hayvan Ticareti
7
Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Asker Göndermesine Tepki Gösterdi

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu

O desteği alanlara müjde! Destek programı adı değişti ve 2 yıl daha uzatıldı

O bakanlıktan dolgun maaşlı personel alımı müjdesi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sürücülerin hevesini kursağında bırakacak açıklama! Hafta sonu gelmeden akaryakıta çifte zam geliyor

Resmi Gazete’de Jandarma alımı açıklaması! Başvurular Başladı

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek