Emekli Memurların Sendikal Örgütlenme Hakkı Talebi

Emekli Memurların Sendikal Özgürlüğü İçin Çalışma

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, emekli kamu görevlerinin sendikal örgütlenme hakkı talebinde bulundu. Yalçın, "Örgütlenme özgürlüğü önündeki engeller tüm çalışanlar için kaldırılmalı. Aynı şekilde emekli kamu görevlilerinin fiilen çalıştıkları dönemde hizmet sınıflarına göre sendikalara üyeliklerinin sürebilmesi mümkün olmalı," şeklinde konuştu.

Paneldeki Vurgular

Yalçın, Memur-Sen tarafından düzenlenen "Emekli Kamu Görevlilerinin Örgütlenme Hakkı Paneli"nin açılışında TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenlere rahmet dilerken, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu. Türkiye'de toplamda 2,5 milyonu memur emeklisi olmak üzere 16 milyon emeklinin bulunduğunu belirten Yalçın, emeklilerin ciddi mali sorunlarla karşılaştığını ifade etti.

Kriz ve Çarpıklıklar

Yalçın, memurlarla emekli maaşları arasındaki farkın giderek açıldığını vurgulayarak, emeklilerin itibarının korunması için mevcut durumun iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, "Toplu sözleşmeden etkileniyorlar ama sözleşmeyi etkileyemiyorlar," diyerek bu durumun büyük bir adaletsizlik olduğunu kaydetti.

Sendikal Hakkın Savunulması

Yalçın, "Emeklilerin örgütlenmekten başka seçenekleri yok. Anayasa'nın 51. maddesine aykırı olarak kısıtlanan haklar, ulusal ve uluslararası düzenlemelere göre yeniden gözden geçirilmelidir," dedi. Emeklilerin sendika kurma konusundaki yasakların kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Desteği

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed Hassan, sendikal hakların korunmasının insan hakları açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, emeklilerin onurlu bir yaşam sürmesinin sosyal bir değer olduğunu belirtti.

Panelin Gerçekleşmesi

Açılış konuşmalarının ardından, panelde Memur-Sen Genel Başkan Yardımcı Ali Yıldız'ın moderatörlüğünde önemli isimlerin katılımıyla tartışmalar yapıldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (ortada) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed Hassan (sol 3), Emekli Memur-Sen tarafından Ankara EBS Otel'de düzenlenen "Emekli Kamu Görevlilerinin Örgütlenme Hakkı Paneli"ne katıldı. Panelde Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen (sağ 3) de hazır bulundu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın (ortada) ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Ahmed Hassan (sol 3), Emekli Memur-Sen tarafından Ankara EBS Otel'de düzenlenen "Emekli Kamu Görevlilerinin Örgütlenme Hakkı Paneli"ne katıldı. Panelde Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen (sağ 3) de hazır bulundu.