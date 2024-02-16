Emekli olmak isteyenlere Temmuz ayı detayı! Bekleyen bu fırsatı yakalayacak

İşten ayrılan çalışanlar için ekonomik güvence sağlayan kıdem tazminatı tavanı, 2024 yılı itibariyle artış gösterdi. Yılın başında ve temmuz ayında gerçekleşen artışlarla belirlenen kıdem tazminatı tavanı, bu yıl itibariyle 35.058,58 TL olarak güncellendi.

Kıdem tazminatı, işçilerin iş sözleşmelerinin yasal sebeplerle sonlanması durumunda hak kazandığı bir ödenektir. Ancak, bu hak, belirli kriterlere tabidir. İşçinin aynı işveren altında en az 1 yıl süreyle çalışmış olması gerekmektedir. Bu süre içinde farklı işyerlerinde geçirilen süreler de toplamda değerlendirilir. Deneme süresi de bu 1 yıllık sürenin hesaplamasında göz önünde bulundurulur.





Özellikle evlilik, askerlik veya belirli bir sigortalılık süresi ve prim gün sayısına ulaşıldığında işten ayrılmayı planlayan çalışanlar için ocak veya temmuz aylarını beklemek avantajlı olabilir. İşten ayrılmak isteyenlerin dikkate alması gereken bir diğer nokta ise kıdem tazminatının gelir vergisine tabi olmaması, yalnızca damga vergisi kesintisine uğramasıdır.

Kıdem tazminatı, işverenler ve işçiler arasında farklı perspektiflere sahip önemli bir konudur. İşverenler için maliyet unsuru olan bu ödenek, çalışanlar için ise işten ayrıldıktan sonra maddi bir destek sağlar. Her yılın başında ve temmuz ayında yapılan kıdem tazminatı tavanı artışları, bu konudaki teknik detayları belirler ve çalışanlar için önemli bir bilgi kaynağıdır.

2024 yılında güncellenen kıdem tazminatı tavanı ile işten ayrılmak isteyenlerin bu avantajlı dönemleri değerlendirmeleri önerilmektedir. İşçiler, kıdem tazminatı hakkında detaylı bilgi almak ve haklarını korumak için mevcut yasal düzenlemeleri dikkatlice incelemelidirler.

