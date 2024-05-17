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Emekli Orgeneral Çetin Doğan tahliye edildi: “Anayasanın gereği yapıldı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat Davası’ndan hüküm giyen emekli askerler için af kararı almıştı. Bu kararın sonucunda Emekli Orgeneral Çetin Doğan bugün (17 Mayıs) tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 17.05.2024 11:33
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 11:33
Emekli Orgeneral Çetin Doğan tahliye edildi: “Anayasanın gereği yapıldı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa’da yer alan yetkisini kullanarak, 28 Şubat Davası’ndan hüküm giymiş olan emekli komutanların cezalarını kaldırdı. Erdoğan tarafından alınan karar Resmi Gazete’de de yayımladı. Karar sonrasında Emekli Orgeneral Çetin Doğan, bugün taliye edildi.

Erdoğan, ‘kronik hastalık, sakatlanma ve kocama’ gibi sebeplerle cezaevindeki kişilerin cezalarını kaldırma ya da hafifletme yetkisini kullanarak, 28 Şubat Davası’ndan hüküm giyen emekli komutanlar için karar almıştı. Buna göre, Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Cevat Özkaynak, Yıldırım Türker, Erol Özkasnak ve Aydan Erol gibi isimlerin tahliye olması bekleniyor.

Karar sonrası ilk tahliye ise Emekli Orgeneral Çetin Doğan’dan geldi. İzmir Buca’da bulunan cezaevinden tahliye edilen Doğan, “Burada bir af söz konusu değildir. Burada anayasanın gereği yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

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