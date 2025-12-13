Emekli Polis Zekeriya İlhan'dan İkinci Şiir Kitabı "Aynadaki Yalan"

Elazığ’ın Maden ilçesinde doğan ve 32 yıl polis memuru olarak görev yaptıktan sonra son görev yeri olan Muğla’nın Bodrum ilçesine yerleşen Zekeriya İlhan, edebiyat yolculuğunu ikinci şiir kitabıyla sürdürüyor.

İlhan’ın "Aynadaki Yalan" isimli şiir kitabı, geçtiğimiz aylarda basılarak okuyucuyla buluştu.

Yazın serüveni ve ilk çalışma

Lise yıllarında okuduğu şiirlerden etkilenerek yazmaya başlayan emekli polis Zekeriya İlhan, meslek hayatı boyunca yaşadığı ve tanık olduğu olayları mısralarına yansıttı. Bu süreçte yaklaşık 120 şiir kaleme alan İlhan, ilk şiir kitabı "Rüyadaki Vuslat"ı 2021 yılında yayımladı.

"Aynadaki Yalan"ın temaları

Emekliliğin ardından edebiyata daha fazla yoğunlaşan İlhan, ikinci kitabı "Aynadaki Yalan"da çocukluk yıllarında yazdığı şiirlere de yer verdi. Kitapta doğa, tasavvuf ve güncel toplumsal sorunlar ele alınıyor.

"2023 yılı sonunda emekli oldum. 32 yıl vatana hizmet ettik. Şimdi kelimelerle hizmet etmeye devam ediyorum. Dört yıl aradan sonra ‘Aynadaki Yalan’ okuyucuyla buluştu. Yeni bir şiir kitabı hazırlığım var. Bunun yanında hikaye yazımı için de çalışıyorum"

