Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Emekliler İçin Bayram Müjdesi: Ödemeler Yolda!

Uzun zamandır beklenen emekli bayram ikramiyesiyle ilgili ödeme tarihleri nihayet açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla milyonlarca emeklinin yüzünü güldürdü. 2025 Kurban Bayramı öncesinde yapılacak bu önemli ödemelerin detayları merakla bekleniyordu.

BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, “Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı. Emekli ikramiyelerinin ödeme takvimi, sigorta kollarındaki farklılıklara göre belirlendi:

4B (Bağ-Kur) Emeklileri: Kurban Bayramı ikramiyelerini 31 Mayıs 2025 tarihinde alacaklar.

Kurban Bayramı ikramiyelerini 31 Mayıs 2025 tarihinde alacaklar. 4C (Emekli Sandığı) Emeklileri: İkramiyelerini 1 Haziran 2025 tarihinde elde edecekler.

İkramiyelerini 1 Haziran 2025 tarihinde elde edecekler. 4A (SSK) Emeklileri: İkramiye ödemeleri 2, 3 ve 4 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.

HANGİ EMEKLİ NE ZAMAN İKRAMİYE ALACAK?

Kurban Bayramı öncesinde emeklilere yapılacak ikramiye tutarı ise tüm emekliler için eşit olarak 4000 TL olarak belirlenmiştir. Dul ve yetim maaşı alanlar ile diğer hak sahipleri, bu ikramiyeden hisseleri oranında yararlanacaklardır.

İŞTE SENE SENE İKRAMİYE ÖDEMELERİ TUTARLARI

2018'de hayata geçirilen emekli bayram ikramiyesi uygulamasında başlangıçta her bayram için 1000 TL olarak belirlenen tutar, zaman içinde artış göstermiştir. Ödeme tutarları şu şekilde güncellenmiştir: