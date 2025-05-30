DOLAR
39,24 -0,33%
EURO
44,48 0,26%
ALTIN
4.160,29 0,22%
BITCOIN
4.147.891,67 0,4%

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve tutarları netleşti. 31 Mayıs-4 Haziran 2025 tarihlerini kaçırmayın!

Yayın Tarihi: 30.05.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 12:51
Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Emekliler İçin Bayram Müjdesi: Ödemeler Yolda!

Uzun zamandır beklenen emekli bayram ikramiyesiyle ilgili ödeme tarihleri nihayet açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla milyonlarca emeklinin yüzünü güldürdü. 2025 Kurban Bayramı öncesinde yapılacak bu önemli ödemelerin detayları merakla bekleniyordu.

BAYRAM İKRAMİYELERİ ÖDEME TARİHLERİ

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, “Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı. Emekli ikramiyelerinin ödeme takvimi, sigorta kollarındaki farklılıklara göre belirlendi:

  • 4B (Bağ-Kur) Emeklileri: Kurban Bayramı ikramiyelerini 31 Mayıs 2025 tarihinde alacaklar.
  • 4C (Emekli Sandığı) Emeklileri: İkramiyelerini 1 Haziran 2025 tarihinde elde edecekler.
  • 4A (SSK) Emeklileri: İkramiye ödemeleri 2, 3 ve 4 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

HANGİ EMEKLİ NE ZAMAN İKRAMİYE ALACAK?

Kurban Bayramı öncesinde emeklilere yapılacak ikramiye tutarı ise tüm emekliler için eşit olarak 4000 TL olarak belirlenmiştir. Dul ve yetim maaşı alanlar ile diğer hak sahipleri, bu ikramiyeden hisseleri oranında yararlanacaklardır.

İŞTE SENE SENE İKRAMİYE ÖDEMELERİ TUTARLARI

2018'de hayata geçirilen emekli bayram ikramiyesi uygulamasında başlangıçta her bayram için 1000 TL olarak belirlenen tutar, zaman içinde artış göstermiştir. Ödeme tutarları şu şekilde güncellenmiştir:

  • 2021'de: 1100 TL
  • 2023'te: 2000 TL
  • 2024'te: 3000 TL
  • 2025'te: 4000 TL

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti
2
Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor
3
Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor
4
Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
5
AYA Sanat ve Düşünce Vakfı Üsküdar'da Görkemli Açılış Töreniyle Hayata Geçti
6
Bolu'da Hırsızlık Operasyonu: Bir Tutuklama
7
Nahçıvan'da Azerbaycan Basınının 150. Yılı Konferansı Düzenlendi

Emekliler 2025 Kurban Bayramı İkramiyeleri İçin Gün Sayıyor!

Denizli'de Tavas Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Adana'da Pazartesi Günü Hava Alarmı: Yağışlı Hava Geliyor

Ankara'da Sağanak Yağış Uyarısı: Acil Önlem Alınması Gerekiyor

Bursa'da %25 Maaş Artışı Müjdesi!

Hayvancılıkta Destek Müjdesi: 18.000 TL Ödeme ile Asgari Ücrete Ulaşılacak

Aile Yılı'nda Doğum Yardımında Yeni Gelişme: 5.000 TL Destek Başladı

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu