Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi! Ödeme tarihleri belli oldu

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ödemeleri 10-14 Haziran'da Yapılacak



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemelerinin tarihlerini duyurdu. Bakan Işıkhan, emekli vatandaşların Kurban Bayramı öncesinde 10-14 Haziran tarihleri arasında bayram ikramiyelerini alacaklarını yineledi.

İkramiyeler Hesaplara Yatırılacak

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak. Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek," ifadelerini kullandı.

4A - 4B - 4C Kapsamında Ödemeler Ayrı Ayrı Yapılacak

Bakan Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağını detaylandırdı. 4C (Emekli Sandığı) kapsamında gelir ve aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran'da, 4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir ve aylık alanların ikramiyeleri 11 Haziran'da, 4A (SSK) kapsamında gelir ve aylık alanların ikramiyeleri ise 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

Bu düzenleme ile emekli vatandaşlar, bayram öncesinde ekonomik olarak rahatlayacak ve bayramı daha huzurlu geçirebilecekler. Toplamda 42 milyar TL'lik ödeme ile emeklilerin yüzü gülecek.