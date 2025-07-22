Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek destekler, Ziraat Bankası ve Halkbank’tan gelmeye devam ediyor. Emeklilerin yaşamını kolaylaştıracak yeni kampanyalar, her iki kamu bankasının dikkat çekici teklifleriyle gündeme geldi.

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Özel Kampanya

Uzun süredir beklenen HGS etiket ücretine ilişkin düzenleme, Ziraat Bankası tarafından hayata geçirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla ilk defa emekli maaşı bağlanan ve maaşını Ziraat Bankası'ndan alan vatandaşlar, köprü ve otoyol geçişlerinde zorunlu HGS etiket ücretinden tamamen muaf tutulacaklar. Bu durum, yeni emekliler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Halkbank'tan İSPARK Kampanyası

İstanbul'da yaşayan veya sık sık ziyaret eden emekliler için otopark sorununu sona erdiren bir kampanya, Halkbank’tan geldi. Emekli maaşını Halkbank'tan alan müşteriler, Paraf kart kampanyası ile İSPARK otoparklarında ücretsiz park hakkı kazanıyor. Yapılan açıklamada, Paraf kart ile tek seferde 500 TL ve üzeri alışveriş yapan emeklilerin bu ayrıcalıktan yararlanabileceği belirtildi.

Yol Üstü Otoparklarda Ücretsiz Park İmkanı

Emeklilere tanınan bir diğer avantaj, yol üstü otoparklarda 2 saat ücretsiz park imkanıdır. Özellikle kısa süreli işlerini halletmek isteyen emekliler için bu uygulama büyük bir kolaylık sağlıyor.

Kapalı ve Bariyerli Otoparklar için Uzun Süreli Park İmkanı

Daha uzun süreli park ihtiyaçları içinse kapalı ve bariyerli otoparklarda 4 saatlik ücretsiz park hakkı sunuluyor. Bu avantaj, emeklilerin günlük hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.