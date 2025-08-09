DOLAR
Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Konyaaltı, emeklilere yönelik 'Emekli Kart' projesini hayata geçiriyor. İndirimli hizmetlerle emeklilerin yüzü gülecek.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 14:19
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 14:19
Emeklilere Özel İndirim Kartı Duyurusu!

Konyaaltı'ndan gelen son haber, emeklilerin finansal durumunu rahatlatmayı hedefleyen 'Emekli Kart' uygulamasının hayata geçirileceğini müjdeliyor. Belediye Başkanı Cem Kotan, 11-15 Ağustos tarihleri arasında dağıtılacak kart sayesinde emeklilerin bütçelerine önemli katkılar sağlanacağını açıkladı.

Emekli Kart Nedir?

15 Ağustos itibarıyla geçerli olacak Emekli Kart, emeklilere ilçe genelinde bulunan anlaşmalı iş yerlerinden ciddi indirimler alma fırsatı sunacak. Başkan Kotan, bu projenin emeklilerin yaşam kalitesini artırırken, aynı zamanda yerel esnafın ticaretine de olumlu katkılar sağlayacağını belirtti.

İndirimler ve Faydalar

Proje kapsamında sağlık, kişisel bakım gibi birçok alanda emeklilere özel indirimler sunulacak. Konyaaltı sınırları içinde yer alan özel hastaneler, diş sağlığı klinikleri, optik merkezler, berberler ve kadın kuaförleri ile önemli anlaşmalar yapıldı. Örnek indirim oranları ise şu şekildedir:

  • Saç ve Sakal Tıraşı: 200 TL'ye varan indirimler
  • Saç Kesimi ve Boyama: %20 net indirim
  • Özel Hastaneler: Değişen oranlarda avantajlar

Kart Dağıtım Noktaları

Emekliler, Emekli Kart başvurusu yapıp onay alanlar, kartlarını 11 Ağustos - 15 Ağustos tarihleri arasında şu noktalardan alabilecek:

  • HayatPark Emekli Kahvesi
  • Gürsu Emekli Kahvesi
  • Siteler Emekli Kahvesi
  • Konyaaltı Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi

Belediye, kartların hazır olduğuna dair bilgilendirmeleri SMS yoluyla yapacağını da duyurdu. Kart sahipleri, 15 Ağustos'tan itibaren tüm anlaşmalı işletmelerden indirimlerden yararlanabilecek.

