Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Emekliler Dikkat! Beklenen Ödeme Tarihleri

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin nefesini tutarak beklediği Temmuz 2025 zammı sonrası ödeme maratonu için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 16,67'lik zam oranı, maaşlara doğrudan yansıyacak.

Zamlı Maaş Ödemeleri Ne Zaman?

Emeklilerin "Zamlı maaşım ne zaman yatacak?" sorusu nihayet yanıt buldu. SGK uzmanlarından alınan bilgilere göre, zamlı maaşlar 17 Temmuz 2025 Çarşamba gününden itibaren bankalara aktarılmaya başlanacak. Ödemeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen takvim çerçevesinde sıralı bir şekilde gerçekleştirilecek.

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Temmuz ayının en büyük sürprizi ise ay sonunda yaşanacak. Maaş zammı, ayın ortasında resmiyet kazandığı için, ayın 1'i ile emeklinin kendi maaş günü arasında geçen süre için bir zam farkı doğmuştur.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bu fark ödemeleri için SGK'dan sevindirici haber geldi. Uzmanlar, bu farkların 28 Temmuz 2025 tarihinden sonra tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerine toplu olarak ve tek seferde ödeneceğini belirtti.