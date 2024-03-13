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Emeklilere Temmuz ayında yeni zam müjdesi! İşte detaylar...

Seçim öncesi emekliler arasında maaşlara seyyanen zam talepleri artıyor. Hükümetin bu konuda hangi adımları atacağı merak konusu. SGK Uzmanı Murat Bal, en düşük emekli maaşı için 12 bin TL seviyesinde bir beklenti olduğunu söylüyor.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 17:03
Emeklilere Temmuz ayında yeni zam müjdesi! İşte detaylar...

Emeklilere Yeni Zam Beklentisi: En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Seçimler öncesinde emekliler arasında maaşlara seyyanen zam talepleri yükseliyor. Hükümetin atacağı adımlar ise merak konusu olurken, SGK Uzmanı Murat Bal'dan önemli bir açıklama geldi. En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak konusu. İşte detaylar…

Emekli Maaşlarına Yeni Düzenleme: Ne Zaman ve Ne Kadar Zam Gelecek?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri yıl başında yüzde 49,25’lik bir zam almıştı. Ancak en düşük emekli maaşı için yapılan artış yüzde 33 seviyesinde kalmıştı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar…

En Düşük Emekli Maaşı İçin Beklenti 12 Bin TL Seviyesindeydi

Geçen yıl en düşük emekli maaşı 5.500 TL iken, ara dönemde yapılan düzenleme ile 7.500 TL'ye çıkarılmıştı. Ancak bu rakam, emekli maaşlarının artmasına rağmen beklenen düzeye ulaşmadı. Uzmanlar, en düşük emekli maaşının en az 12 bin TL olması gerektiğini belirtiyor.

Temmuz Zam Oranları Belli Oldu

Temmuz ayı için emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarına ilişkin hesaplamalar yapıldı. Merkez Bankası verilerine göre, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına Temmuz ayında yüzde 24 seviyelerinde bir zam yapılabilir. Bu rakamların kesinleşmesi için ise 6 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

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