Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

2025 yılı emekliler için zorlu başladı. Ulaşım alanında sağlanan yüzde 20 indirimli bilet uygulaması sona erdi.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:02
Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Ulaşım Desteği Son Buldu

2025 yılı, emekliler için pek de umut verici başlamadı. Geçtiğimiz yıl boyunca milyonlarca emeklinin faydalandığı şehirlerarası otobüslerdeki yüzde 20 indirimli bilet satış uygulaması, yeni yılda uzatılmadı. 15 Şubat itibarıyla, emekliler tam bilet tarifesi üzerinden seyahat etmek zorunda kalacak.

Otobüs firmalarının artan maliyetleri gerekçe göstererek indirimli tarifeleri kaldırması, emeklilerin ulaşım masraflarını kat be kat artıracaktır. Bu durum, yeni yıl zamları ile birleşince emekli zamlı maaşıyla bile geçimlerini sağlamakta zorlanacaklar.

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

TCDD Ulaşım İmkanları Sona Erdi

Öte yandan yalnızca otobüslerde değil, TCDD trenlerinde de emeklilerin indirimli seyahat hakkı kaldırıldı. Hızlı tren biletlerine yapılan yüzde 44'lük zam, emeklilerin daha hesaplı bir alternatif olarak gördükleri trenleri de ulaşılmaz hale getiriyor.

2024 Yılı Ulaşım Destekleri Nelerdi?

2024 yılı, emekli vatandaşlarımız için ulaşımda önemli bir dönem olmuştu. Hükümetin hayata geçirdiği yeni düzenlemelerle emekliler, hem şehir içi hem de şehir dışı toplu taşıma araçlarından indirimli yararlanma imkânı bulmuştular. Bu sayede, emeklilerin ulaşım masrafları azalırken, seyahat özgürlükleri de artmıştı. Belediyeler toplu taşıma hizmetlerinde indirim açıklamaları yapmış, ayrıca TCDD'de yüzde 20 indirimli bilet satışına başlanmıştı.

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