Emekliliği kaçıranlara yeni şans! Tek şartla o kişiler de emekli olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bildirisine göre, belirli bir şartı yerine getiren bireyler, 3600, 4500 ve 5400 prim günü ile önce emekli olabilme imkanına sahip olacaklar. Bu kritik gelişme, emeklilikte yaşa takılanlar için umut vadeden bir fırsat sunarken, ayrıntılar ve Meclis'e sunulan düzenlemeler geniş bir ilgiyle takip ediliyor.

Meclis'e sunulan erken emeklilik hakkındaki detaylar ve torba yasa maddeleri, halk arasında büyük bir ilgi ve merakla bekleniyor. Özellikle emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasından etkilenenler için atılan bu adım, emeklilik şartlarının genişletilmesiyle ilgili detaylı bir inceleme konusu oluyor.

SGK'nın ifadesine göre, 3600 prim gününe sahip olan SGK kayıtlı kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşında emekli olabilecekler. Yeni düzenlemede kısmi emeklilik formülüyle emekli olanlar, en düşük maaş olan 7.500 TL'yi alabilecekler.

3600 günle emekli olabilmek için çalışanın SSK (4A), Bağkur (4B) veya Emekli Sandığı (4C) kapsamında sigortalı olması gerekiyor. Bunun yanında, sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 ve öncesinde olmalı, çalışanın 15 yıl hizmet akdine bağlı olarak SGK kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olması gerekiyor. 15 yıllık hizmet süresine ek olarak SGK'ya 3600 günlük prim ödemesi yapmış olmalı ve yaş şartı da yerine getirilmelidir.





Kadınların 3600 gün primle emekli olabilme koşulları, belirlenen tarih aralıklarına bağlı olarak çeşitlenmektedir. Örneğin, 23 Mayıs 2002'den önce belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü tamamlayan kadın sigortalılar, 50 yaşında emekli olma ayrıcalığına sahiptir. Bu tarih aralıkları ve şartlar, emeklilik hakkını kazanmayı hedefleyen kadınlar için önemli bir rehber niteliği taşımaktadır.

Erkeklerin 3600 gün üzerinden emekli olabilme şartları da belirli tarihler ve koşullar içermektedir. Örneğin, 23 Mayıs 2002 öncesi belirlenen 15 yıl hizmet süresi ve 3600 prim gününü dolduran erkek sigortalılar, 55 yaşında emekli olabilirler. Bu tarih aralıkları ve şartlar, erkeklerin emeklilik hakkını kullanabilmeleri için önemli bir rehberlik sağlamaktadır.

4500 gün primle emekli olma koşulları da detaylı bir şekilde belirlenmiştir. Bu bağlamda, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe giren erkeklerin 60 yaşını tamamlamış olmaları, 25 yıldan beri sigortalı olmaları ve en az 4500 gün prim ödemeleri gerekmektedir. Benzer şekilde, aynı tarih aralığı içinde işe giren kadınların da 58 yaşını tamamlamış olmaları, 25 yıldan beri sigortalı olmaları ve en az 4500 gün prim ödemeleri gerekmektedir.





Bağ-Kur'a ilk defa 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrasında kayıt olan kadın ve erkeklerin emeklilik için 5400 gün prim ve belirli bir yaş şartını tamamlamaları gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra Bağ-Kur'lu olan kadın ve erkekler için emeklilikte kademeli geçiş uygulanmaktadır. Kademeli emeklilik, EYT düzenlemesiyle birlikte önem kazanmış ve belirli tarihlerde sigortalı olanların emeklilik hakkını kullanmalarını sağlamaktadır.

Kademeli emeklilik, 1999 ile 2008 yılları arasında çalışmaya başlayanlar için bir umut kapısı olabilir. Ancak, yasalaşması durumunda bu düzenlemenin kadınları 43, erkekleri ise 45 yaşında emekli yapabileceği belirtiliyor. Bu durum, emeklilik planlaması yapan bireyler için önemli bir değişken olarak göze çarpıyor. Ancak, tüm bu düzenlemelerin yasalaşma süreci ve detayları, Meclis tarafından yapılacak değerlendirmeler sonrasında netlik kazanacaktır.