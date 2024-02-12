Emekliliği kıl payı kaçıranlara yeni şans! 90 gün detayına dikkat!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Ocak'ta en düşük emekli maaşını 7,500 TL'den 10,000 TL'ye çıkarması, emeklilik hayali kuran milyonlarca vatandaş arasında heyecan yaratmıştı. Ancak prim gün sayıları nedeniyle emeklilik yaşına gelmiş olmalarına rağmen emekli olamayanlar için 2023'te başlayan "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)" düzenlemesi, umut ışığı olmuştu. Bu düzenleme sayesinde, 2 milyona yakın emekli adayı, prim eksikliği nedeniyle bekledikleri emekliliklerine kavuşmuştu.

2024 yılında ise prim gün sayılarından dolayı emekli olamayan vatandaşlar için yeni bir umut doğdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşlarını artırmasının yanı sıra, borçlanma ve ihyada kullanılan tutarları da artırması, emeklilik hayali kuranları sevindirdi. 1 Ocak itibariyle iha ve borçlanma tutarları da arttırıldı. Bu kapsamda, 1 aylık doğum ve askerlik borçlanması 4,292 TL'den 6,400 TL'ye, ihyada ise 4,628 TL'den 6,900 TL'ye yükseldi.





Başvurular için belirli bir tutar üzerinden ödemeler yapılacak ve zamlı ödeme yapmak istemeyen vatandaşlar için belirlenen süreç şu şekilde: Doğum ve askerlik hizmetleri için 1 ay içerisinde ödeme yapılması gerekiyor. BaKur ihyası ve yurt dışı borçlanmalar için ise 3 ay içerisinde ödeme gerçekleştirilecek. Bu süre zarfında başvuranlar, daha erken emekli olma fırsatını yakalayabilecekler.

Emeklilikte prim eksikliği yaşayan vatandaşlar için belirlenen bu yeni düzenleme, milyonlarca kişinin emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürme umudunu artırıyor. Başvuru süreci içindeki detaylar ve yapılması gereken şartlar, emeklilik hayali kuran vatandaşlar arasında merakla bekleniyor.

