Emeklilik bekleyenler yıkılacak! SGK'dan karalar bağlatan karar çıktı

SGK’dan milyonlarca işvereni üzecek bir haber geldi. Bu yaşanan gelişmeler sonrası işverenler kara kara düşünecek. Detaylar haberimizde…







SGK'DAN İŞVEREN GENELGESİ: EKSİK PRİME DESTEK VERİLMEYECEK

SGK, ikramiyelerini eksik bildiren işverenlere asgari ücret ödemeyeceğini duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu, işverenlere verilen aylık 700 lira asgari ücret desteğine ilişkin genelge yayınladı.

CEZASIYLA BİRLİKTE GERİ ALINACAK

Bu nedenle, yıl içerisinde bir ay dahi olsa toplam asgari ücretin onda birini aşan katkı payını eksik bildiren işverenlere sağlanan destek kaldırılacak. Daha önce yapılan ödemeler cezalı olarak geri alınacaktır.

2024 YILINDA DESTEKTEN YARARLANAMAYACAK

Genelgeye göre, yıl içinde çalışanın ikramiyesinin bildirilmemesi veya beyan edilmemesi durumunda işveren 2024 yılı yardımından yararlanamayacak.

Ödenen tutar, faiz ve geç ödeme cezalarıyla birlikte iade edilecektir.