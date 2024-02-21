Emeklilik için gün sayan kadınlara erken emeklilik piyangosu çıktı! Bu şartlara dikkat

Doğum yapan kadınlar, doğum borçlanması hakkında detayları yakından araştırılırken yaşı dolan prim gün sayısı az olanlar, borçlanma ile erken emekli olabilme yollarını merak ediyor. Emekli olmak için başlıca şart yaş ve sigortalılık süresi olurken düzenleme yapıldı.



Prim gün sayısı şartı tüm sigortalılık süresi şart haline gelmezken bir fiili çalışmadan emekli olunamıyor. Kadın sigortalılara doğum nedeniyle hak verilirken doğum yapmak nedeniyle çalışma yapan kadınlar ise doğum borçlanması adına prim gün sayılarını tamamlayabilir. Kadın çalışanlar doğum nedeniyle iş hayatından uzak durulurken bu durumlarda gün sayısı şartını doldurmak zorunda olduğunun altı çizildi. Doğum borçlanması düzenlenirken doğumdan ötürü iş hayatın uzaklaşan kadınlara özel doğum borçlanma hakkı verildi.



STAJ SONRASI ÇALIŞMA

İş hayatında staj yapılırken bu dönemde kısa vadlei sigorta kolları primi yatan kadın sigortalılar daha uzun vadeli sigorta kollarına tabi olurken çalışma süreleri için doğum borçu devreye girer. Emeklilikte yaş öne çekilirken 25 Mayıs 1994 tarihiyle staj girişi olan ve kısa vadeli sigorta kollarına prim ödenen kadınlara 25 Mayıs 1997 tarihinde uzun vadeli sigorta kolları devreye girerek işe girmiş ise bu girişten ötürü 5.975 prim günü ve 20 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabilecektir. Bu kadın sigortalının 25 Mayıs 1995 tarihinde gerçekleştirdiği doğumu borçlanma hakkı yer alır.



Doğum borçlanması yapan kadın çalışanlar için sigortalılar, çalışmadan prim gününü doldurmuş olarak görülür. Kadın sigortalılar sıklıkla emeklilik için gerekli yaş ve sigortalılık süresi koşulunu tamamlayarak bunun yanında doğumdan ötürü iş hayatından uzak kaldıkları için prim ödeme gün sayısı şartına ayak uyduramaz. Bu durumda doğum borçlanması devreye girer ve prim ödeme gün sayısını doldurma hakkı tanır. Doğum borçlanmasından kaynaklı prim ödeme gün sayısı artan kadın sigortalı emekli olma hakkı kazanır.



Her doğum üzerinde 720 günlük süre borçlanma yaşanırken bu sürenin doğum borçlanması olarak görülmez. Bu durumda her doğum sonrasında kadın sigortalı 720 gün borçlanma hakkı elde eder. 720 günün altında borçlanma da olurken kadın sigortalılar üç doğuma kadar borçlanma yapar. 2014 senesinde yapılan değişiklikle hem bütün kadın sigortalılara doğum borçlanma hakkı verilerek doğum borçlanma üzerinde hakkıda 3 olarak artırılır. Üç doğumu borçlanma hakkına sahip olan kadın sigortalının 2 bin 160 gün borçlanma hakkını elde eder.

