Emeklilik için yıllarca beklemeyin! SGK giriş yılı bunlardan biri olana 45 yaşla emeklilik geldi

Türkiye'nin iş dünyası, dinamik karakteri ve geniş sektör yelpazesi ile ön plana çıkıyor. Fakat bu hareketlilik, bazen çalışanların kariyerlerinde istikrarı sağlayamamalarına ya da gerekli prim gün sayısını dolduramamalarına yol açabiliyor. İşte bu gibi durumlarda, emeklilik mevzuatına eklenen yeni düzenlemeler, bir umut kaynağı olarak karşımıza çıkıyor.
Yeni Emeklilik Düzenlemesi: Erkek Çalışanlar İçin Yaş ve Prim Günü Şartları Güncellendi
Erkek çalışanlar için, Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi'ne göre belirlenen yıl şartları ve prim gün sayılarına göre emeklilik yaşları aşağıdaki gibidir:
- 31.12.2008 tarihinden sonra: 7100 gün prim ile 60 yaşında
- 09.09.1999 - 31.12.2008 arası: 7000 gün prim ile 60 yaşında
- 24.11.1998 - 08.09.1999 arası: 25 yıl süre ve 5975 gün prim ile 58 yaşında
- 24.05.1997 - 23.11.1998 arası: 25 yıl süre ve 5900 gün prim ile 57 yaşında
- 24.11.1995 - 23.05.1997 arası: 25 yıl süre ve 5825 gün prim ile 56 yaşında
- 24.05.1994 - 23.11.1995 arası: 25 yıl süre ve 5750 gün prim ile 55 yaşında
- 24.11.1992 - 23.05.1994 arası: 25 yıl süre ve 5675 gün prim ile 54 yaşında
- 24.05.1991 - 23.11.1992 arası: 25 yıl süre ve 5600 gün prim ile 53 yaşında
- 24.11.1989 - 23.05.1991 arası: 25 yıl süre ve 5525 gün prim ile 52 yaşında
- 24.05.1988 - 23.11.1989 arası: 25 yıl süre ve 5450 gün prim ile 51 yaşında
- 24.11.1986 - 23.05.1988 arası: 25 yıl süre ve 5375 gün prim ile 50 yaşında
- 24.05.1985 - 23.11.1986 arası: 25 yıl süre ve 5300 gün prim ile 49 yaşında
- 24.11.1983 - 23.05.1985 arası: 25 yıl süre ve 5225 gün prim ile 48 yaşında
- 24.05.1982 - 23.11.1983 arası: 25 yıl süre ve 5150 gün prim ile 47 yaşında
- 24.11.1980 - 23.05.1982 arası: 25 yıl süre ve 5075 gün prim ile 46 yaşında
- 24.05.1979 - 23.11.1980 arası: 25 yıl süre ve 5000 gün prim ile 45 yaşında
- 09.09.1976 - 23.05.1979 arası: 25 yıl süre ve 5000 gün prim ile 44 yaşında
- 08.09.1976 tarihinden önce: 25 yıl süre ve 5000 gün prim ile yaş şartı olmaksızın emeklilik
Kadın Çalışanlar İçin Emeklilik Şartları: Yeni Prim Günü ve Yaş Sınırları Açıklandı
Kadınlar için, Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi'ne göre prim gün sayısı ve emeklilik yaşı şartları şu şekildedir:
- 31.12.2008 sonrası için: 7100 gün prim ödemesi ile 58 yaşında emeklilik
- 09.09.1999 - 31.12.2008 arası için: 7000 gün prim ödemesi ile 58 yaşında emeklilik
- 24.05.1999 - 08.09.1999 arası için: 20 yıl süre ve 5975 gün prim ödemesi ile 56 yaşında emeklilik
- 24.05.1998 - 23.05.1999 arası için: 20 yıl süre ve 5975 gün prim ödemesi ile 55 yaşında emeklilik
- 24.05.1997 - 23.05.1998 arası için: 20 yıl süre ve 5975 gün prim ödemesi ile 54 yaşında emeklilik
- 24.05.1996 - 23.05.1997 arası için: 20 yıl süre ve 5900 gün prim ödemesi ile 53 yaşında emeklilik
- 24.05.1995 - 23.05.1996 arası için: 20 yıl süre ve 5825 gün prim ödemesi ile 52 yaşında emeklilik
- 24.05.1994 - 23.05.1995 arası için: 20 yıl süre ve 5750 gün prim ödemesi ile 51 yaşında emeklilik
- 24.05.1993 - 23.05.1994 arası için: 20 yıl süre ve 5675 gün prim ödemesi ile 50 yaşında emeklilik
- 24.05.1992 - 23.05.1993 arası için: 20 yıl süre ve 5600 gün prim ödemesi ile 49 yaşında emeklilik
- 24.05.1991 - 23.05.1992 arası için: 20 yıl süre ve 5525 gün prim ödemesi ile 48 yaşında emeklilik
- 24.05.1990 - 23.05.1991 arası için: 20 yıl süre ve 5450 gün prim ödemesi ile 47 yaşında emeklilik
- 24.05.1989 - 23.05.1990 arası için: 20 yıl süre ve 5375 gün prim ödemesi ile 46 yaşında emeklilik
- 24.05.1988 - 23.05.1989 arası için: 20 yıl süre ve 5300 gün prim ödemesi ile 45 yaşında emeklilik
- 24.05.1987 - 23.05.1988 arası için: 20 yıl süre ve 5225 gün prim ödemesi ile 44 yaşında emeklilik
- 24.05.1986 - 23.05.1987 arası için: 20 yıl süre ve 5150 gün prim ödemesi ile 43 yaşında emeklilik
- 24.05.1985 - 23.05.1986 arası için: 20 yıl süre ve 5075 gün prim ödemesi ile 42 yaşında emeklilik
- 24.05.1984 - 23.05.1985 arası için: 20 yıl süre ve 5000 gün prim ödemesi ile 41 yaşında emeklilik
- 09.09.1981 - 23.05.1984 arası için: 20 yıl süre ve 5000 gün prim ödemesi ile 40 yaşında emeklilik
- 01.04.1981 - 08.09.1981 arası için: 20 yıl süre ve 5000 gün prim ödemesi ile 38 yaşında emeklilik
- 01.04.1981 ve öncesinde: 20 yıl süre ve 5000 gün prim ödemesi ile yaş şartı olmaksızın emeklilik