Emeklilik için yıllarca beklemeyin! SGK giriş yılı bunlardan biri olana 45 yaşla emeklilik geldi

Türkiye'nin iş dünyası, dinamik karakteri ve geniş sektör yelpazesi ile ön plana çıkıyor. Fakat bu hareketlilik, bazen çalışanların kariyerlerinde istikrarı sağlayamamalarına ya da gerekli prim gün sayısını dolduramamalarına yol açabiliyor. İşte bu gibi durumlarda, emeklilik mevzuatına eklenen yeni düzenlemeler, bir umut kaynağı olarak karşımıza çıkıyor.





Yeni Emeklilik Düzenlemesi: Erkek Çalışanlar İçin Yaş ve Prim Günü Şartları Güncellendi

Erkek çalışanlar için, Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi'ne göre belirlenen yıl şartları ve prim gün sayılarına göre emeklilik yaşları aşağıdaki gibidir:

31.12.2008 tarihinden sonra: 7100 gün prim ile 60 yaşında

09.09.1999 - 31.12.2008 arası: 7000 gün prim ile 60 yaşında

24.11.1998 - 08.09.1999 arası: 25 yıl süre ve 5975 gün prim ile 58 yaşında

24.05.1997 - 23.11.1998 arası: 25 yıl süre ve 5900 gün prim ile 57 yaşında

24.11.1995 - 23.05.1997 arası: 25 yıl süre ve 5825 gün prim ile 56 yaşında

24.05.1994 - 23.11.1995 arası: 25 yıl süre ve 5750 gün prim ile 55 yaşında

24.11.1992 - 23.05.1994 arası: 25 yıl süre ve 5675 gün prim ile 54 yaşında

24.05.1991 - 23.11.1992 arası: 25 yıl süre ve 5600 gün prim ile 53 yaşında

24.11.1989 - 23.05.1991 arası: 25 yıl süre ve 5525 gün prim ile 52 yaşında

24.05.1988 - 23.11.1989 arası: 25 yıl süre ve 5450 gün prim ile 51 yaşında

24.11.1986 - 23.05.1988 arası: 25 yıl süre ve 5375 gün prim ile 50 yaşında

24.05.1985 - 23.11.1986 arası: 25 yıl süre ve 5300 gün prim ile 49 yaşında

24.11.1983 - 23.05.1985 arası: 25 yıl süre ve 5225 gün prim ile 48 yaşında

24.05.1982 - 23.11.1983 arası: 25 yıl süre ve 5150 gün prim ile 47 yaşında

24.11.1980 - 23.05.1982 arası: 25 yıl süre ve 5075 gün prim ile 46 yaşında

24.05.1979 - 23.11.1980 arası: 25 yıl süre ve 5000 gün prim ile 45 yaşında

09.09.1976 - 23.05.1979 arası: 25 yıl süre ve 5000 gün prim ile 44 yaşında

08.09.1976 tarihinden önce: 25 yıl süre ve 5000 gün prim ile yaş şartı olmaksızın emeklilik





Kadın Çalışanlar İçin Emeklilik Şartları: Yeni Prim Günü ve Yaş Sınırları Açıklandı



Kadınlar için, Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi'ne göre prim gün sayısı ve emeklilik yaşı şartları şu şekildedir: