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Emeklilikte Adalet Derneği'nden Kademeli Emeklilik Talebi

EMADDER üyeleri kademeli emeklilik isteğiyle Ankara'da toplandı ve adalet çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.05.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 25.05.2025 17:26
Emeklilikte Adalet Derneği'nden Kademeli Emeklilik Talebi

Emeklilikte Adalet Derneği'nden Kademeli Emeklilik Talebi

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) üyeleri, "kademeli emeklilik" talebiyle Ankara'da basın açıklaması gerçekleştirdi. Ülke genelinden gelen dernek üyeleri, Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi.

Adalet ve Eşitlik Vurgusu

Toplantıda üyeler adına açıklama yapan EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, emeklilik sisteminin temelinin adalet, eşitlik ve kazanılmış haklara saygı olması gerektiğini belirtti. Uğurlu, 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların, önceki dönemdeki çalışanlarla aynı işi yapmalarına rağmen 17-20 yıl daha fazla çalışmak zorunda kaldıklarını vurgulayarak, "Kademeli emeklilik düzenlemesini çıkarın, adaleti sağlayın. Milyonlarca insanın mağduriyetini görmezden gelmeyin. Çalışanların geleceğini bir takvim gününe mahkum etmeyin." şeklinde çağrıda bulundu.

Parti Temsilcileri de Destek Verdi

Etkinliğe CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, BBP, Saadet ve Yeniden Refah Partisi mensubu milletvekilleri ile parti temsilcileri de katıldı. Bu durum, kademeli emeklilik talebinin geniş bir siyasi destek bulduğunun önemli bir göstergesi oldu.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) "kademeli emeklilik" hakkı talebiyle Ankara'da basın...

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) "kademeli emeklilik" hakkı talebiyle Ankara'da basın açıklaması düzenledi. EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, Ulus Atatürk Anıtı önünde konuşma yaptı.

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) "kademeli emeklilik" hakkı talebiyle Ankara'da basın...

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) "kademeli emeklilik" hakkı talebiyle Ankara'da basın açıklaması düzenledi. EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, Ulus Atatürk Anıtı önünde konuşma yaptı.

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