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Emeklilikte Müjdeli Haber! Bakan Işıkhan Rakamlarla Açıkladı

Bakan Işıkhan, emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmeleri sosyal medya üzerinden duyurdu, merakla beklenen TÜİK rakamlarını da hatırlattı.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 16:43
Emeklilikte Müjdeli Haber! Bakan Işıkhan Rakamlarla Açıkladı

Emeklilikte Müjdeli Haber! Bakan Işıkhan Rakamlarla Açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla emeklilerin dört gözle beklediği müjdeli haberi duyurdu. Ankara merkezli gelişmelerde, milyonlarca kamu çalışanı ve emeklinin yeni maaşlarıyla ilgili önemli veriler paylaşıldı. 3 Temmuz'da açıklanacak TÜİK rakamlarına odaklanan emekli ve memurlar için Bakan Işıkhan, yapılan iyileştirmeleri öne çıkardı.

Son 22 Yılda Sağlanan İyileştirmeler

Bakan Işıkhan, AK Parti hükümetleri döneminde kamu personeli ve emeklilere yönelik mali ve sosyal haklardaki iyileştirmeleri sıraladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen geliştirmelere dikkat çeken Işıkhan, kamu çalışanlarının ve emeklilerin yaşam standartlarını yükseltme hedefinin sürekli olarak ön planda olduğunu vurguladı.

MAAŞLARDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Veriler arasında en dikkat çekici noktalardan biri, 2002 yılında yalnızca 392 lira olan en düşük memur maaşının, 2025 yılı itibarıyla 43 bin 726 lira olacağı oldu. Ayrıca, kamuda sendikalaşma oranı da %47'den %75'e çıkarak rekor seviyelere ulaştı.

Sözleşmeli Personel İçin Kadro Hareketleri

Bakan Işıkhan, yıllarca kangren haline gelmiş sorunları çözme konusunda önemli adımlar atıldığını belirtti. Özellikle, 2011 ve 2013 yıllarında toplam 280 bin, 2023'te ise 460 bin sözleşmeli personelin kadroya geçirildiğini duyurdu.

Sosyal Haklar ve İyileştirmeler

Memurların sosyal yardımlarında da artışlar sağlandığını ifade eden Işıkhan, aile ve çocuk yardımlarındaki iyileştirmelere, Hacca gitmek isteyen memurlara sunulan ücretsiz izin hakkına ve Cuma namazı saatine yönelik düzenlemelere değindi. Ayrıca, engelli yakını bulunan memurlar için tayin kolaylıkları da getirildi.

Emeekli Maaşlarına Yönelik Beklentiler

Bakan Işıkhan, emekli maaşlarına ilişkin iyileştirmelerin en çok merak edilen konu olduğunu belirtti. "Emekli memurlarımızın maaş ve ikramiyelerinde ciddi iyileştirmeler sağladık" diyen Işıkhan, hükümetin emeklileri enflasyon karşısında koruma kararlılığının altını çizdi.

3 gün sonra açıklanacak TÜİK rakamlarına istinaden, emeklilere yönelik yapılacak artışların beklentilerini artırdığı ifade edildi.

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