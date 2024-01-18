Emekliye ek zam önergesi Meclis Komisyonu'ndan onay aldı

SGK ve BAĞ-KUR emekli aylığına ek zam verilmesini içeren kanun teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu tarafından onaylandı. Kanun teklifi önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

EMEKLİYE EK YÜZDE 5 ZAM TEKLİFİ MECLİS'TE

TBMM'de SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına yüzde 5 ek zam içeren kanun teklifi ele alındı. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından onaylanan teklif, SSK ve Bağkur emeklilerinin ilk 6 ayda yüzde 42,6 oranında zam almasını sağlayacak.





Yılın ilk kabine toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına ek yüzde 5 zam yapılacağını ve Ocak 2024'te başlayacak 6 aylık dönemde artış oranının yüzde 42,6 olacağını duyurmuştu.





Komisyondan geçen kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Genel kurulda kabul edilirse yasalaşacak ve Resmi Gazete’de ilan edilecek. Emekli maaşı zamlarının Ocak sonuna kadar yasalaşması bekleniyor. Zam farkları yasalaştıktan sonra geriye dönük maaşlara eklenecek.