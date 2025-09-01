DOLAR
Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

Yayın Tarihi: 01.09.2025 08:10
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 08:10
Bankaların emekli promosyonlarında yeni dönem resmen başladı. 31 Ağustos tarihinde sona eren mevcut promosyon tekliflerinin yerini, 1 Eylül 2025 itibarıyla güncellenmiş tarifeler alacak. Milyonlarca emekli, banka promosyonlarında rekor seviyelere ulaşması beklenen artışı merakla takip ediyor.

Neden promosyonlar yükseliyor?

Bankaların promosyon tekliflerini yükseltmesinin arkasında birkaç önemli etken bulunuyor. Temmuz ayında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yansıyan %16.67 oranındaki zam, promosyon hesaplamalarında ilk belirleyici oldu. Ayrıca Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri ve emeklilerin Ocak 2026'da alacağı zam beklentileri, bankaların tekliflerini yukarı çekmesinde rol oynuyor.

1 Eylül 2025'ten itibaren beklenen yeni rakamlar

Mevcutta 6.500 TL ile 27.000 TL bandında seyreden promosyon ödemelerinde önemli bir artış öngörülüyor. Sektör kaynaklarına göre yeni promosyon aralığının taban 10.000 TL, tavan 35.000 TL olması bekleniyor. Bu revizyonla birlikte emekli promosyonlarında tavan rakamın mevcut 27.000 TL'den yükselmesi gündeme geldi.

Özellikle Vakıfbank, Yapı Kredi, ING ve Albaraka gibi şu anda en yüksek teklifleri sunan bankaların, yeni dönemde de yarışın öncüsü olarak 30.000 TL'nin üzerinde teklifler vermesi kuvvetle muhtemel görülüyor.

Bankalar arasındaki rekabet ve gelecek dönemdeki maaş artışı beklentileri, emekli promosyonlarını rekor seviyelere taşımaya devam ediyor. Emekliler için Eylül'de başlayacak yeni tarifeler, promosyon arayışını yeniden canlandıracak.

