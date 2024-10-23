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EMEP Milletvekili'nden Birlikte Mücadele Vurgusu

Sevda Karaca Demir, çözüm için halkların birlikte hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:35
EMEP Milletvekili'nden Birlikte Mücadele Vurgusu

EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir'den Çözüm Çağrısı

Emek Partisi'nden (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, "Ülkeye demokrasi ve bölgeye barış, Cumhur İttifakı'nın eliyle değil, halk güçlerinin çözüm istemesiyle gelecektir." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kürt Sorunu Gündemde

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yılladır çözümsüz kalan Kürt sorununa dikkat çekerek, bunun aniden gündeme gelmesinin arka planını sorguladı. "Devlet Bahçeli, neden şimdi beklenmedik çıkışlar yapmaya başladı?" diyerek eleştirilerde bulundu.

Çözüm İçin Somut Adımlar Gerekiyor

Demir, iktidarın bölgede sembolik adımlar atarak iç cepheyi kuvvetlendirmeye çalıştığını iddia etti ve Cumhur İttifakı'nın mevcut durumdan çıkış arayışında olduğunu öne sürdü. Ayrıca Selahattin Demirtaş, Can Atalay ve Osman Kavala gibi isimlerin serbest bırakılması gerektiğinin altını çizdi.

Son olarak, "Halkların, işçilerin ve emekçilerin ortak sorunları için bir çözüm masası kurarak barış mücadelesini toplumsallaştırma çabası içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, TBMM'de basın toplantısı...

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, TBMM'de basın toplantısı...

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

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