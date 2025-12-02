Emet’te Ortaokul Öğrencilerine Kur’an-ı Kerim Hediye Edildi

Türkiye Diyanet Vakfı’nın "Hediyem Kur’an Olsun" projesi kapsamında Emet İlçe Müftülüğü, Ashapoğlu Ortaokulu öğrencilerine Kur’an-ı Kerim dağıttı.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 11:12
Emet’te Ortaokul Öğrencilerine Kur’an-ı Kerim Hediye Edildi

Emet’te Ortaokul Öğrencilerine Kur’an-ı Kerim Dağıtımı

"Hediyem Kur’an Olsun" projesiyle öğrencilere hediye edildi

Türkiye Diyanet Vakfının "Hediyem Kur’an Olsun" isimli projesi kapsamında, Emet İlçe Müftülüğü tarafından Emet ilçesindeki Ashapoğlu Ortaokulu öğrencilerine Kur’an-ı Kerim dağıtıldı.

İlçe Müftülüğü görevlileri, öğrencilere Kur’an’ın anlamı ve önemi hakkında kısa bilgilendirme yaptıktan sonra hediyelerini takdim etti.

Okul idaresi, projeye verdikleri destek için İlçe Müftülüğü’ne teşekkürlerini iletti.

EMET İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN EMET İLÇESİNDEKİ ASHAPOĞLU ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE KUR'AN-I KERİM...

EMET İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN EMET İLÇESİNDEKİ ASHAPOĞLU ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE KUR'AN-I KERİM HEDİYE EDİLDİ

EMET İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN EMET İLÇESİNDEKİ ASHAPOĞLU ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE KUR'AN-I KERİM...

İLGİLİ HABERLER

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çolakbayrakdar: 'Kimse sahte kahramanlık peşine düşmesin' — Kocasinan'da 2 milyon 793 bin 500 TL'lik usulsüzlük
2
Nevşehir'de Kafa Kafaya Çarpışma: KGYS'ye Saniye Saniye Yansıdı
3
Malatya'da 34 Yıl 4 Ay 12 Gün Kesinleşmiş Hapis Cezalı E.T. Yakalandı
4
Kuzuyayla Kızak Pisti'ne 100 m Kapalı Yürüyen Bant Kuruluyor
5
Ertaş: "Büyük Türk Lügati" ile Dil Birliği Sağlanmalı
6
ASAT tamamladı, Antalya'da asfalt seferberliği hızlandı

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde

2026 Asgari Ücrette 'Kırmızı Çizgi': TÜRK-İŞ Açlık Sınırı 29.828 TL

Hurda Teşviki 28 Kasım 2025: Meclis'e Geldi mi? ÖTV İndirimi Bekleyişi

Yargazan Solmaz Kimdir? Yargıtay'a Atanan Ramazan Solmaz Nereli ve Kaç Yaşında?