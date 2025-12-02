Emet’te Ortaokul Öğrencilerine Kur’an-ı Kerim Hediye Edildi

Emet’te Ortaokul Öğrencilerine Kur’an-ı Kerim Dağıtımı
"Hediyem Kur’an Olsun" projesiyle öğrencilere hediye edildi
Türkiye Diyanet Vakfının "Hediyem Kur’an Olsun" isimli projesi kapsamında, Emet İlçe Müftülüğü tarafından Emet ilçesindeki Ashapoğlu Ortaokulu öğrencilerine Kur’an-ı Kerim dağıtıldı.
İlçe Müftülüğü görevlileri, öğrencilere Kur’an’ın anlamı ve önemi hakkında kısa bilgilendirme yaptıktan sonra hediyelerini takdim etti.
Okul idaresi, projeye verdikleri destek için İlçe Müftülüğü’ne teşekkürlerini iletti.
EMET İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN EMET İLÇESİNDEKİ ASHAPOĞLU ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNE KUR'AN-I KERİM HEDİYE EDİLDİ