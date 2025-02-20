Emin Gümüşkaya İçin Bursa Devlet Tiyatrosu'nda Anma Töreni Düzenlendi

Emin Gümüşkaya İçin Anma Töreni

Akciğer yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden sinema ve tiyatro dünyasının usta ismi Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu'nda anma töreni düzenlendi. Gümüşkaya, televizyon izleyicisinin sevgisini kazanan "Çocuklar Duymasın" dizisindeki "Seyyar Tayyar" karakteriyle tanınmaktaydı.

Cenaze Töreni Detayları

Usta oyuncunun cenazesi, Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu sahnesine getirildi. Törende, Gümüşkaya'nın çocukları Emin, Uğur ve Zübeyde Gümüşkaya taziyeleri kabul etti.

Birol Güven’in Anıları

Törende konuşan yapımcı ve yönetmen Birol Güven, Emin Gümüşkaya ile yollarının 2010 yılında kesiştiğini belirtti. Gümüşkaya’nın, kariyerinde çoğunlukla negatif karakterler canlandırmaktan rahatsız olduğunu ifade eden Güven, "'Ben artık kötü roller oynamak istemiyorum' demişti... Hepimizin başı sağ olsun. Emin abimizin mekanı cennet olsun." dedi.

Öğrencileri ve Arkadaşları Unutmadı

Oyuncu Ertuğrul Akkök, 1996-2002 yıllarında Emin Gümüşkaya'nın öğrencisi olduğunu hatırlatarak, "Emin Hoca prova esnasında ciddi bir insandı... Ruhu şad olsun." sözleriyle duygu dolu anılarını paylaştı.

Törene Katılım

Gümüşkaya'nın anma törenine ailesi, yakınları ve Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz gibi önemli isimler katıldı.

Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri

Emin Gümüşkaya'nın cenazesi, öğle vakti Emir Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Emir Sultan Mezarlığı'na defnedilecektir.

Akciğer yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden sinema, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu'nda tören düzenlendi.

Akciğer yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden sinema, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Emin Gümüşkaya için Bursa Devlet Tiyatrosu'nda tören düzenlendi.