Emine Erdoğan 2024'te Gazze Barışı ve Sıfır Atık Projeleri Üzerine Yoğunlaşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2024 yılı itibarıyla öncelikli gündem maddelerini "Gazze'de barışın tesisi" ve "Sıfır Atık" projeleri olarak belirledi. Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Erdoğan, bu kapsamda sayısız etkinliğe katıldı.

Emine Erdoğan, Filistin'de yaşanan insanlık dramını sona erdirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında aktif diplomasi yürüttü. Çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadelede Anadolu'nun değerlerini uluslararası platformlarda da duyurmayı hedefleyen Erdoğan, kadın, çocuk ve dezavantajlı grupların sorunlarına da dikkat çekti.

2024 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerine eşlik eden Emine Erdoğan, Nijerya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki programlarda yer aldı. Özellikle BM Genel Kurulu ve COP29 toplantılarında önemli temaslarda bulunarak, 40'tan fazla lider eşi ve üst düzey temsilci ile bir araya geldi.

Şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahire ziyaretinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin eşi Entissar Amer ile bir araya gelerek, Gazze'ye yönelik yardım ve insani krizin çözümü için adımlar attı. Bu görüşmelerde özellikle Gazze'deki yetim çocuklara yönelik projeler de gündeme geldi.

Antalya Diplomasi Forumu'nda "Kadın, Barış ve Güvenlik Oturumu"na katılarak, insani yardım konularını da gündeme taşıyan Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden de Gazze'deki sivil kayıplara dikkat çekti. "Soykırımcı İsrail'in" saldırılarına karşı tepkisini dile getirerek, uluslararası adaletin sağlanması çağrısında bulundu.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Projeleri

Emine Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle BM, OECD, UNESCO ve UNEP gibi kuruluşlarla etkinliklerde yer alarak, iklim değişikliği ve çevre kirliliği konularında farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında uluslararası standartların oluşturulması ve dünya genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na 2024 sonuna kadar 40'tan fazla devlet başkanı eşi ve binlerce gönüllü destek vermiştir. Antonion Guterres ile yaptığı görüşmelerde de, çevre konularının yanı sıra Gazze’deki insani duruma da yer verildi.

Emine Erdoğan, 7 Aralık'ta Doha’da düzenlenen forumda, "Gazze’deki durumu net bir şekilde ifade ederek, bu durumu 'post-modern bir Holokost' olarak nitelendirdi. Ayrıca 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünden dolayı adalet çağrısında bulundu.

2024 yılında kadın ve çocuk hakları üzerine birçok etkinlikte bulunan Emine Erdoğan, toplum ve insanlık adına önemli konulara dikkat çekmeye devam ediyor.