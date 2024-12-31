DOLAR
35,36 -0,08%
EURO
36,82 -0,12%
ALTIN
2.964,17 -0,06%
BITCOIN
3.284.107,92 1,79%

Emine Erdoğan 2024'te Gazze Barışı ve Sıfır Atık Projeleri Üzerine Yoğunlaşacak

Emine Erdoğan, 2024 yılında Gazze'de barış ve Sıfır Atık projelerine öncelik vererek uluslararası diplomasi trafiği sürdürecek.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 10:06
Emine Erdoğan 2024'te Gazze Barışı ve Sıfır Atık Projeleri Üzerine Yoğunlaşacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2024 yılı itibarıyla öncelikli gündem maddelerini "Gazze'de barışın tesisi" ve "Sıfır Atık" projeleri olarak belirledi. Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Erdoğan, bu kapsamda sayısız etkinliğe katıldı.

Emine Erdoğan, Filistin'de yaşanan insanlık dramını sona erdirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında aktif diplomasi yürüttü. Çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadelede Anadolu'nun değerlerini uluslararası platformlarda da duyurmayı hedefleyen Erdoğan, kadın, çocuk ve dezavantajlı grupların sorunlarına da dikkat çekti.

2024 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt içi ve yurt dışı ziyaretlerine eşlik eden Emine Erdoğan, Nijerya, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki programlarda yer aldı. Özellikle BM Genel Kurulu ve COP29 toplantılarında önemli temaslarda bulunarak, 40'tan fazla lider eşi ve üst düzey temsilci ile bir araya geldi.

Şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahire ziyaretinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin eşi Entissar Amer ile bir araya gelerek, Gazze'ye yönelik yardım ve insani krizin çözümü için adımlar attı. Bu görüşmelerde özellikle Gazze'deki yetim çocuklara yönelik projeler de gündeme geldi.

Antalya Diplomasi Forumu'nda "Kadın, Barış ve Güvenlik Oturumu"na katılarak, insani yardım konularını da gündeme taşıyan Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden de Gazze'deki sivil kayıplara dikkat çekti. "Soykırımcı İsrail'in" saldırılarına karşı tepkisini dile getirerek, uluslararası adaletin sağlanması çağrısında bulundu.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Projeleri

Emine Erdoğan, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü vesilesiyle BM, OECD, UNESCO ve UNEP gibi kuruluşlarla etkinliklerde yer alarak, iklim değişikliği ve çevre kirliliği konularında farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında uluslararası standartların oluşturulması ve dünya genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na 2024 sonuna kadar 40'tan fazla devlet başkanı eşi ve binlerce gönüllü destek vermiştir. Antonion Guterres ile yaptığı görüşmelerde de, çevre konularının yanı sıra Gazze’deki insani duruma da yer verildi.

Emine Erdoğan, 7 Aralık'ta Doha’da düzenlenen forumda, "Gazze’deki durumu net bir şekilde ifade ederek, bu durumu 'post-modern bir Holokost' olarak nitelendirdi. Ayrıca 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünden dolayı adalet çağrısında bulundu.

2024 yılında kadın ve çocuk hakları üzerine birçok etkinlikte bulunan Emine Erdoğan, toplum ve insanlık adına önemli konulara dikkat çekmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sümer Holding'e Ait 11 Taşınmaz Özelleştirilecek
2
Dr. Mehmet Ali Sarı, İstanbul Sohbetleri'nde Hatıralarını Paylaştı
3
İznik'te Üreten Kadınlardan Yeni Bir Kafe: BEBKA Desteğiyle Kadın Girişimciler Yükseliyor
4
Emine Erdoğan 2024'te Gazze Barışı ve Sıfır Atık Projeleri Üzerine Yoğunlaşacak
5
Adana'da Yolcu Otobüsünde 188 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
6
Adana'da Yılbaşı İçin Yolcu Otobüsü Denetimleri Yapıldı
7
Darıca'da Mangal Gazından 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi