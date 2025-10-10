Emine Erdoğan 5. Rize Gastronomi Günleri'nde: Rize Lezzetlerine Destek

Emine Erdoğan 5. Rize Gastronomi Günleri'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rize'de düzenlenen 5. Rize Gastronomi Günleri'ne katıldı.

Etkinlik ve karşılama

Rize Çay Çarşısı'nın yanındaki alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rize Valiliği ve Rize Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte yöresel lezzetler tanıtıldı. Açılışa Emine Erdoğan'ı Vali Yardımcısı Hatice Cemre İncesu, Vali İhsan Selim Baydaş'ın eşi Zeyneb Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin'in eşi Fatma Metin karşıladı.

Yöresel lezzetler ve ziyaret

Erdoğan, stantlarda Rize çayı, Rize kavurması, Rize simidi, mısır ekmeği, enişte lokumu, karalahana sarması, Çayeli kuru fasulyesi, Anzer balı, Ayder balı, laz böreği, pepeçura ve Rize mıhlaması gibi birçok yöresel lezzeti dinleyerek ve tadına bakarak inceledi. Karadeniz'e özgü müzik aletlerinin sergilendiği stantta ise tulum dinledi.

Festival ziyaretçileri Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi; stant görevlileri ve ziyaretçilerle fotoğraf çektirdi.

Paylaşım ve değerlendirme

Erdoğan, ziyaretinin ardından NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Rize ziyaretimiz kapsamında, 'Aromatik Mutfak Kültürünün Yeşil Sofrası' temasıyla düzenlenen 5'inci Rize Gastronomi Günleri'nde toprağın kokusu, kadın emeğinin sıcaklığı ve doğanın bereketiyle buluştum. Rizeli emekçi kadınlarımızı ve Türk mutfağının temsilcileri olan değerli şeflerimizi tanımaktan mutluluk duydum. Ata tohumları, aromatik bitkiler, yöresel ev yemekleri, gençlerimizin gastronomi sunumları ve nice birbirinden özel ürünlerin yer aldığı stantları ziyaret ettim. Her stant, bu güzel şehrin üretkenliğinin, içtenliğinin ve köklü mutfak mirasının bir yansıması. Bu anlamlı buluşma; bir gastronomi etkinliğinden öte Rize'nin kültürel hafızasını da geleceğe taşıyan bir adım. Yöresel tatların her biri, bu toprakların kimliği ve zenginliğidir; korunmalı, yaşatılmalı ve geleceğe aktarılmalıdır. Sürdürülebilirlik, sağlıklı beslenme ve yerel değerler odağında, 12 ilçesinden 200'ü aşkın yemek çeşidini kayıt altına alan organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Rize'de düzenlenen "5. Rize Gastronomi Günleri"ne katıldı. Rize çayı, Rize kavurması, Rize simidi, mısır ekmeği, enişte lokumu, karalahana sarması, Çayeli kuru fasulyesi, Anzer balı, Ayder balı, laz böreği, pepeçura, Rize mıhlaması gibi birçok yöresel lezzetin tanıtıldığı stantları ziyaret eden Erdoğan, ürünler hakkında bilgi aldı.