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Emine Erdoğan, ADF'deki Lider Eşlerine Anadolu'nun Kültürel Mirasını Tanıttı

Emine Erdoğan, ADF için Türkiye'de bulunan lider eşlerine Anadolu'nun kültürel mirasını tanıttı. Ziyaret sırasında el emeği ürünler büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 12.04.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 20:39
Emine Erdoğan, ADF'deki Lider Eşlerine Anadolu'nun Kültürel Mirasını Tanıttı

Emine Erdoğan, ADF'deki Lider Eşlerine Anadolu'nun Kültürel Mirasını Tanıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) çerçevesinde Türkiye'de bulunan yabancı devlet ve hükümet başkanlarının eşlerine, Anadolu'nun geleneklerini yansıtan ürünlerin yer aldığı "Anadolu" sergisini ziyaret ettirdi.

Lider Eşleri Seriyi Keşfetti

Emine Erdoğan, ADF'de yer alan yabancı devlet ve hükümet başkanlarının eşlerine, Olgunlaşma Enstitüleri'nde hazırlanan ve Anadolu'nun kültürel motiflerini içeren ürünlerin sergilendiği bu özel sergide eşlik etti. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin eşi Prindon Sadriu, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Denis Becirovic'in eşi Mirela Becirovic, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel ve Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın eşi Emel Mustafa da etkinlikte yer aldı.

El Emeğine Yansıyan Hayranlık

Bu ziyaret esnasında, lider eşleri giyim, işleme, nakış, dokuma, el sanatları ve kuyumculuk alanlarındaki eserleri büyük bir ilgiyle inceledi. Emine Erdoğan, sergilenen ürünler hakkında bilgi verirken, el emeğiyle üretilen bu eserlerin Anadolu'nun zengin kültürel mirasını taşıdığını vurguladı.

Türk Kahvesi ve Moda Defilesi

Etkinlik, Türk kahvesi ve lokumunun tadıyla taçlandırıldı. Ayrıca, moda tasarımcısı Özgür Masur'un Cumhuriyet'in 100. yılına özel tasarladığı 100 kıyafetten bazılarının sergilendiği "Anatolia" defilesi de ilgiyle izlenildi.

Sanat ve Kültürün Buluşması

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda, "Her ilmekte geçmişin hikayesi, her desenin ardında Anadolu'nun sesi var" ifadesini kullandı. Ayrıca, "Kültürel mirasımızın taşıyıcısı Olgunlaşma Enstitüleri'nin eserlerini keşfetmenin heyecanını paylaştık" diyerek bu etkinliklerin önemine değindi.

Erdoğan, Anatolia defilesi için de "Bu defile, Anadolu'nun ruhuna ve kadınlarının gücüne tanıklık ettiğimiz bir yolculuktu" sözlerini sarf ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Türkiye'de bulunan yabancı devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle Anadolu'nun geleneğini yansıtan ürünlerin yer aldığı "Anadolu" sergisini ziyaret etti. Ziyarette, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif (sağda) de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Türkiye'de bulunan yabancı devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle Anadolu'nun geleneğini yansıtan ürünlerin yer aldığı "Anadolu" sergisini ziyaret etti. Ziyarette, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Navaz Şerif (sağda) de yer aldı.

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