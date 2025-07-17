Emine Erdoğan, Anadolu Selçukluları Sergisi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin zengin kültürel mirasını sergileyen Anadolu Selçukluları Sergisini ziyaret etti. Sergi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenmekte olup, 300'ün üzerinde eseri içermektedir.

Murat Bardakçı'dan Bilgi Aldı

Emine Erdoğan, sergide bulunan eserleri incelerken tarihçi ve yazar Murat Bardakçı'dan bu eserler hakkında bilgi aldı. Serginin, Anadolu Selçuklu mirasını “egemenlik”, “güç ve hakimiyet”, “eğitim hayatı”, “tasavvuf”, “ticari hayat”, “çinicilik”, “takılar” ve “mimari sanat” olmak üzere sekiz başlık altında sergilediği eserleri dikkatle inceledi.

Sergi, Tarihin Derinliklerinden Günümüze