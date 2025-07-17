Emine Erdoğan, Anadolu Selçukluları Sergisi'ni Ziyaret Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin zengin kültürel mirasını sergileyen Anadolu Selçukluları Sergisini ziyaret etti. Sergi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenmekte olup, 300'ün üzerinde eseri içermektedir.
Murat Bardakçı'dan Bilgi Aldı
Emine Erdoğan, sergide bulunan eserleri incelerken tarihçi ve yazar Murat Bardakçı'dan bu eserler hakkında bilgi aldı. Serginin, Anadolu Selçuklu mirasını “egemenlik”, “güç ve hakimiyet”, “eğitim hayatı”, “tasavvuf”, “ticari hayat”, “çinicilik”, “takılar” ve “mimari sanat” olmak üzere sekiz başlık altında sergilediği eserleri dikkatle inceledi.
Sergi, Tarihin Derinliklerinden Günümüze
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda serginin önemini şu sözlerle vurguladı: "Anadolu'nun kalbinde bir medeniyetin izlerini sürmek... Sergi, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan bir irfan yolculuğudur." Ayrıca, selçuklu dönemine ait 300'ün üzerindeki eserin sergilendiği bu çalışmaya emeği geçenleri tebrik etti. Bu sergi, Anadolu Selçukluları'nın siyasi, sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerini bütüncül olarak keşfetme imkânı sunuyor. Eserler, dönemin özgün estetik ve teknik özelliklerini yansıtarak, Anadolu Selçuklu mirasını yakından tanımak isteyenler için kapsamlı bir bilgi kaynağı oluşturuyor. Sergideki bölümler şu şekildedir: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (ortada), Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi, sosyal ve kültürel mirasını ortaya koyan "Anadolu Selçuklu Sergisi"ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen ve 300'ün üzerinde eseri barındıran Anadolu Selçuklu Sergisi'ni gezen Emine Erdoğan, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı'dan (solda) eserler hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (ortada), Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi, sosyal ve kültürel mirasını ortaya koyan "Anadolu Selçuklu Sergisi"ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen ve 300'ün üzerinde eseri barındıran Anadolu Selçuklu Sergisi'ni gezen Emine Erdoğan, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı'dan (solda) eserler hakkında bilgi aldı.
Anadolu Selçukluları Sergisinin İçeriği
Bu sergi, Anadolu Selçukluları'nın siyasi, sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerini bütüncül olarak keşfetme imkânı sunuyor. Eserler, dönemin özgün estetik ve teknik özelliklerini yansıtarak, Anadolu Selçuklu mirasını yakından tanımak isteyenler için kapsamlı bir bilgi kaynağı oluşturuyor.
Sergideki bölümler şu şekildedir:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (ortada), Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi, sosyal ve kültürel mirasını ortaya koyan "Anadolu Selçuklu Sergisi"ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen ve 300'ün üzerinde eseri barındıran Anadolu Selçuklu Sergisi'ni gezen Emine Erdoğan, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı'dan (solda) eserler hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (ortada), Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi, sosyal ve kültürel mirasını ortaya koyan "Anadolu Selçuklu Sergisi"ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen ve 300'ün üzerinde eseri barındıran Anadolu Selçuklu Sergisi'ni gezen Emine Erdoğan, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı'dan (solda) eserler hakkında bilgi aldı.