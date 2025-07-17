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Emine Erdoğan, Anadolu Selçukluları Sergisi'ni Ziyaret Etti

Emine Erdoğan, 300'den fazla eserin yer aldığı Anadolu Selçukluları Sergisi'ni ziyaret etti ve eserler hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 17:39
Emine Erdoğan, Anadolu Selçukluları Sergisi'ni Ziyaret Etti

Emine Erdoğan, Anadolu Selçukluları Sergisi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Selçuklu Devleti'nin zengin kültürel mirasını sergileyen Anadolu Selçukluları Sergisini ziyaret etti. Sergi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenmekte olup, 300'ün üzerinde eseri içermektedir.

Murat Bardakçı'dan Bilgi Aldı

Emine Erdoğan, sergide bulunan eserleri incelerken tarihçi ve yazar Murat Bardakçı'dan bu eserler hakkında bilgi aldı. Serginin, Anadolu Selçuklu mirasını “egemenlik”, “güç ve hakimiyet”, “eğitim hayatı”, “tasavvuf”, “ticari hayat”, “çinicilik”, “takılar” ve “mimari sanat” olmak üzere sekiz başlık altında sergilediği eserleri dikkatle inceledi.

Sergi, Tarihin Derinliklerinden Günümüze

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda serginin önemini şu sözlerle vurguladı: "Anadolu'nun kalbinde bir medeniyetin izlerini sürmek... Sergi, tarihin derinliklerinden günümüze uzanan bir irfan yolculuğudur." Ayrıca, selçuklu dönemine ait 300'ün üzerindeki eserin sergilendiği bu çalışmaya emeği geçenleri tebrik etti.

Anadolu Selçukluları Sergisinin İçeriği

Bu sergi, Anadolu Selçukluları'nın siyasi, sosyal, kültürel ve sanatsal yönlerini bütüncül olarak keşfetme imkânı sunuyor. Eserler, dönemin özgün estetik ve teknik özelliklerini yansıtarak, Anadolu Selçuklu mirasını yakından tanımak isteyenler için kapsamlı bir bilgi kaynağı oluşturuyor.

Sergideki bölümler şu şekildedir:

  • Egemenlik Sembolleri: Devlet kimliğini ve inanç sistemini yansıtan semboller.
  • Güç ve Hakimiyet: Askeri ve siyasi yapılanmanın tarihsel izleri.
  • Eğitim Hayatı: Medreselerde yürütülen ilim faaliyetleri.
  • Tasavvuf: Mevlana ve Şems-i Tebrizi gibi önemli şahsiyetlere ait eşyalar.
  • Ticari Hayat: Selçuklu döneminde kullanılan ticaret eşyaları.
  • Çinicilik: Parlak renkleri ve sanatsal tasarımlarıyla öne çıkan çini örnekleri.
  • Takılar: Dönemin kişisel süs eşyaları.
  • Mimari Sanat: Anıtsal yapıların ve ince işçiliğin örnekleri.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (ortada), Anadolu Selçuklu Devleti'nin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (ortada), Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi, sosyal ve kültürel mirasını ortaya koyan "Anadolu Selçuklu Sergisi"ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen ve 300'ün üzerinde eseri barındıran Anadolu Selçuklu Sergisi'ni gezen Emine Erdoğan, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı'dan (solda) eserler hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (ortada), Anadolu Selçuklu Devleti'nin...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (ortada), Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi, sosyal ve kültürel mirasını ortaya koyan "Anadolu Selçuklu Sergisi"ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen ve 300'ün üzerinde eseri barındıran Anadolu Selçuklu Sergisi'ni gezen Emine Erdoğan, tarihçi ve yazar Murat Bardakçı'dan (solda) eserler hakkında bilgi aldı.

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