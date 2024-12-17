Emine Erdoğan, Anadoludakiler Projesi Belgesel Lansmanında Vizyonunu Paylaştı

Emine Erdoğan'dan Anadoludakiler Projesi'ne güçlü destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadoludakiler Projesi'nin belgesel lansmanında önemli açıklamalarda bulundu. "İnanıyorum ki proje kapsamında attığımız her adım, sahip olduğumuz bereket, birikim ve beceri miraslarını, ülkemizde ve dünyada hak ettiği seviyeye biraz daha yaklaştıracaktır" diyen Erdoğan, Türkiye'nin kültürel zenginliğine ışık tutacak projelerin önemine değindi.

Kültürel tarihimizin görsel tanıklığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteklediği Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri mottosuyla hayata geçirilen projeyi tanıtan Emine Erdoğan, Anadolu'nun hikayesini tüm dünyaya anlatmak üzere çıktıkları yolda, bu belgesel serisi ile kültürel geçmişlerinin görsel bir tanıklığa dönüşeceğini belirtti.

Erdoğan, "Mardin'in zanaat dolu taş sokaklarından, Rize'nin yeşil yaylalarına kadar, Anadolu'nun her köşesinde ayrı bir cevher saklıdır" ifadeleriyle, Anadolu coğrafyasının her detayının tarihi bir belge olduğunu vurguladı.

Geçmişten geleceğe köprü

Emine Erdoğan, belgeselin her bölümünün geçmişten bugüne uluslararası lezzet geleneğine köprü kuracağını; kökleri sulanmış bir ağacın dallarını uzatması gibi yerel üretimi güçlendirerek sınır ötesine ulaşacaklarını söyledi. "Anadolu'nun bilgelik kitabını okumak ve dünyaya anlatmak bizim görevimiz" ifadesini kullandı.

Kalkınmanın temeli: Anadolu

Anadoludakiler Projesi'nin yalnızca kültürel mirası koruma hedefi taşımadığını belirten Emine Erdoğan, projenin Türkiye’nin kalkınma hamlelerinin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. "Köylerimizi güçlü bir şekilde yaşatmadan şehirlerimizi kalkındıramayız" diyerek, gerçek kalkınmanın ancak tüm toplumu kapsayacak şekilde mümkün olabileceğine dikkat çekti.

Belgesel serisi ve sergi ziyaretleri

Belgesel serisinin ilk bölümünde Karadeniz Bölgesi ele alınacak ve bölgenin öne çıkan kültürel zenginlikleri, lezzetleri tanıtılacak. Emine Erdoğan, Anadoludakiler Sergisi'ni de ziyaret ederek, Anadolu'nun kültürel mirası olan ürünler hakkında bilgi aldı.

Program sonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk de birer konuşma yaparak projeye destek verdiler.