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Emine Erdoğan'dan 8 Mart kadınlar günü mesajı

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sosyal medya X hesabı üzerinden tüm emektar kadınlara bir kutlama mesajı gönderdi.

Yayın Tarihi: 08.03.2024 16:51
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 16:51
Emine Erdoğan'dan 8 Mart kadınlar günü mesajı

Emine Erdoğan, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla paylaşım platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, kadınların topluma umut ve güzellik katan varlıklar olduğunu vurguladı. Erdoğan, kadınların kararlılığıyla inşa ettikleri eserlerle, güçlü iradeleriyle aştıkları engellerle yarınlara güvenle bakıldığını ifade etti. Ayrıca, değişime ve dönüşüme öncülük eden tüm kadınları Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tebrik etti.

Emine Erdoğan'ın paylaşımında, kendisinin de katıldığı Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Tarımda Kadın Emeği Zirvesi"ne ilişkin görüntülere de yer verildi. Bu etkinlik, kadınların tarım sektöründeki emeklerine vurgu yaparak, bu alandaki kadınların daha fazla desteklenmesi ve güçlenmesi amacını taşıyor.

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