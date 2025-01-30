Emine Erdoğan'dan BM-HABITAT'ın Türkiye'de Ofis Açışına Destek

Emine Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'nin küresel sürdürülebilirlik çalışmalarındaki merkezi pozisyonunun memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Bu süreçle birlikte çevreye duyarlı çözümler ve stratejilerin yayılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Etkili Bir İş Birliği

Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Sıfır Atık Vakfı arasında imzalanan anlaşmayı alıntılayarak; BM-HABITAT Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi'nin Türkiye'de açılmasıyla ilgili duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Adım

Bu bağlamda, “Ev Sahibi Ülke Anlaşması”nın hem dünya hem de Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Emine Erdoğan, ülkemiz merkezli uluslararası ofislerin sayısının artmasını temenni etti. Şunları belirtti:

“Kimseyi geride bırakmayan, daha erişilebilir bir dünya yolunda atılan bu önemli adımda, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.”

#DünyaOrtakEvimiz Mesajı

Emine Erdoğan, bu paylaşımında #DünyaOrtakEvimiz hashtagsini kullanarak, sürdürülebilir bir çevre için birlik vurgusu yaptı.