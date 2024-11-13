Emine Erdoğan'dan COP29'a Önemli Mesajlar

Emine Erdoğan'dan COP29'a Dair Önemli Paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) ilişkin sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu.

Ortak Gelecek İçin Umut Verici Adım

Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda, COP29 zirvesinin iklim eylemi için ortak bir gelecek inşa etme yolunda umut verdiğini belirtti.

Gençlerin Çabası ve Azerbaycan’ın Rolü

Gençlerin çevreye duyarlı çabalarına ve Azerbaycan'ın bu süreçteki vizyoner liderliğine değinen Erdoğan, bu konuda duyduğu mutluluğu ifade etti.

Teşekkürlerle Dolu Bir Mesaj

Emine Erdoğan, ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva'ya samimi ev sahipliği için gönülden teşekkür etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.