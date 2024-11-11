Emine Erdoğan'dan Gazze Hatıra Ormanı'na Anlamlı Destek

Emine Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Ankara'da oluşturulan Gazze Hatıra Ormanı'nda kendi adına dikilen fidana ilişkin bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, bu fidanın kalbinde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Umudun ve Barışın Sembolü

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" etkinliğinde, Gazze Hatıra Ormanı'nda dikilen fidanla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle Gazze Hatıra Ormanı'na adıma dikilen fidan, umudun ve barışın yeşerdiği bir dünyanın sembolü olarak kalbimde özel bir yere sahip. Yeşeren her bir yaprak, çocuklarımız için daha yeşil ve yaşanabilir bir gelecek arzumuzu temsil ederken, birlik ve dayanışma duygularımızı da güçlendirecek. Bu anlamlı katkıyı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Dilerim ki bu fidanlar, Gazze'ye ve insanlığa nefes olsun."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.