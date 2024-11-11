DOLAR
34,33 0,15%
EURO
36,57 0,73%
ALTIN
2.931,19 1,3%
BITCOIN
2.800.509,5 -3,03%

Emine Erdoğan'dan Gazze Hatıra Ormanı'na Anlamlı Destek

Emine Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Gazze Hatıra Ormanı'na dikilen fidanla umut ve barış mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 15:08
Emine Erdoğan'dan Gazze Hatıra Ormanı'na Anlamlı Destek

Emine Erdoğan'dan Gazze Hatıra Ormanı'na Anlamlı Destek

Emine Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Ankara'da oluşturulan Gazze Hatıra Ormanı'nda kendi adına dikilen fidana ilişkin bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, bu fidanın kalbinde özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Umudun ve Barışın Sembolü

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" etkinliğinde, Gazze Hatıra Ormanı'nda dikilen fidanla ilgili paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle Gazze Hatıra Ormanı'na adıma dikilen fidan, umudun ve barışın yeşerdiği bir dünyanın sembolü olarak kalbimde özel bir yere sahip. Yeşeren her bir yaprak, çocuklarımız için daha yeşil ve yaşanabilir bir gelecek arzumuzu temsil ederken, birlik ve dayanışma duygularımızı da güçlendirecek. Bu anlamlı katkıyı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum. Dilerim ki bu fidanlar, Gazze'ye ve insanlığa nefes olsun."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Polise Saldırı: 1 Zanlı Tutuklandı, Yaralı Polis Durumu İyi
2
İsrail, Lübnan'daki Çağrı Cihazı Saldırısını Resmen Üstlendi
3
CHP'li Suiçmez, Noterlik Kanunu Teklifini Eleştirdi
4
Antalya'da Çıkan Yangında İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi
5
Aksaray'da Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Dirgenli Saldırı: 4 Yaralı
6
Burdur'da Feci Kaza: 1 Ölü, 7 Yaralı
7
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda Feci Kaza: 1 Ölü, 9 Yaralı

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak