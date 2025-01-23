Emine Erdoğan'dan Jeannette Kagame'ye Teşekkür Mesajı

Emine Erdoğan, Jeannette Kagame'ye Teşekkür Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin eşi Jeannette Kagame'ye teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Ülkemize yaptıkları resmi ziyaret vesilesiyle Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak ortak evimiz dünyanın geleceği adına verdiği sıfır atık sözü için Ruanda Cumhurbaşkanı'nın kıymetli eşi Jeannette Kagame Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, bu önemli adımın çevreye duyarlı bir yaşam kültürü için ilham kaynağı olduğuna vurgu yaparak, "Her adım, yarına bırakacağımız bir izdir. Sayın Kagame'nin bu değerli adımı da çevreye duyarlı bir yaşam kültürünün yaygınlaşması için ilham veriyor." şeklinde belirtti.

Paylaşımında #DünyaOrtakEvimiz etiketini kullanan Emine Erdoğan, çevre konusunda atılan her adımın büyük önem taşıdığına dikkat çekti.