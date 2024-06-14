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Emine Erdoğan’dan karne alan öğrencilere "iyi tatiller" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle karne alan öğrencilere mesaj yayımlayarak, "iyi tatiller" dileğinde bulundu.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 11:26
Emine Erdoğan’dan karne alan öğrencilere "iyi tatiller" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla karne alan öğrencilere yönelik bir mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, paylaşım platformu X hesabından yaptığı açıklmada, karne sevinci yaşayan öğrencilerle bu mutluluğu paylaştığını belirtti ve onlara iyi tatiller dileğinde bulundu.

BAŞARIYLA TAMAMLANAN BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

Emine Erdoğan, mesajında şunları ifade etti: "Karnelerini alan tüm öğrencilerimizin sevincini canıgönülden paylaşıyor, her birine iyi tatiller diliyorum. Bir eğitim-öğretim yılını daha başarıyla tamamlayıp ideallerine adım adım yaklaşıyorlar. Geleceğimizin teminatı, umudumuz evlatlarımızın yolu açık olsun." Bu ifadeler, Emine Erdoğan'ın öğrencilere olan inancını ve onların geleceklerine duyduğu güveni yansıttı..

Emine Erdoğan’ın mesajında, gençlerin geleceğin teminatı olduğu vurgusu dikkat çekti. Eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan öğrencilerin, ideallerine adım adım yaklaştığını belirten Erdoğan, onların gelecekte ülkeye ve topluma büyük katkılar sağlayacağına olan inancını dile getirdi. Bu mesaj, öğrencilere moral verirken, velilere de çocuklarının eğitimine verdikleri desteğin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı..

VELİLERE VE ÖĞRETMENLERE TEŞEKKÜR

Emine Erdoğan’ın mesajında, sadece öğrencilere değil, aynı zamanda velilere ve öğretmenlere de teşekkür edildi. Öğrencilerin başarılarında, öğretmenlerin ve velilerin katkısının büyük olduğunu belirten Erdoğan, eğitim sürecinde emeği geçen herkese minnettarlığını ifade etti. 

Emine Erdoğan’ın mesajı, eğitimin ne kadar önemli olduğuna dair güçlü bir vurguda bulunuyor. Öğrencilerin eğitim-öğretim yılı boyunca gösterdikleri çaba ve elde ettikleri başarılar, onların gelecekteki kariyerleri ve kişisel gelişimleri için büyük bir temel oluşturuyor. Bu nedenle, Emine Erdoğan’ın mesajı, öğrencilerin eğitime olan ilgisini artırmayı ve onları daha da motive etmeyi hedefliyor.

TATİL DÖNEMİNİN ÖNEMİ

Emine Erdoğan’ın "iyi tatiller" dileğinde bulunması, öğrencilerin yoğun bir eğitim-öğretim yılının ardından dinlenmelerinin ve yeni döneme enerjik başlamalarının önemine işaret ediyor. Tatil döneminin, öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinlenmeleri için bir fırsat olduğuna dikkat çeken Erdoğan, bu dönemin verimli geçirilmesinin önemini vurguladı.

ÖĞRENCİLERE TATİL TAVSİYELERİ

Emine Erdoğan, tatil döneminde öğrencilere dinlenmelerini, hobilerine zaman ayırmalarını ve yeni beceriler kazanmalarını tavsiye ediyor. Öğrencilerin tatil dönemini sadece dinlenerek değil, aynı zamanda kendilerini geliştirecek aktivitelerle de değerlendirmeleri gerektiğini belirten Erdoğan, kitap okumak, spor yapmak ve sanatla ilgilenmek gibi etkinliklerin önemini vurguluyor. Bu tür aktiviteler, öğrencilerin yeni döneme daha hazırlıklı ve motivasyonlu başlamalarına yardımcı olacak.

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