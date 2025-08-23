Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze Çağrısı: İnsani Krize Duyarlılık

DOLAR
Emine Erdoğan, Melania Trump'a Gazze'deki insani kriz için çağrı yaptı; Ukrayna'daki hassasiyetin Gazze için de gösterilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 12:24
Emine Erdoğan'dan Melania Trump'a Gazze Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği mektupta, Ukrayna'daki savaş için gösterilen hassasiyetin Gazze'deki insani kriz için de gösterilmesini talep etti.

Mektupta samimi anılar ve takdir

Emine Erdoğan mektubuna, Washington'daki Beyaz Saray görüşmelerinde Melania Trump'ın içten sohbetini ve zarif ev sahipliğini hâlâ hatırladığını belirterek başladı. Baş başa yedikleri yemek ve bahçede yaptıkları yürüyüşlerin, Trump'ın güncel meselelere dair vicdani bir hassasiyete sahip olduğunu hissettirdiğini aktardı. Bu hassasiyetin, Melania Trump'ın Vladimir Putin'e yazdığı mektupta da görüldüğünü ifade etti.

Ukrayna örneğinden Gazze'ye çağrı

Emine Erdoğan, "Savaşta hayatını kaybeden 648 Ukraynalı çocuk" için gösterilen duyarlılığı takdir ettiğini belirtti ve aynı duyarlılığın "2 sene içerisinde 18 bini çocuk olan 62 bin masum sivilin zalimce katledildiği Gazze" için de gösterilmesini istedi. Mektubunda, çocukların sevgi dolu ve güvenli bir ortamda büyüme hakkının evrensel olduğunu vurguladı.

Gazze'deki insanlık dramı: 'meçhul bebek'ler

Gazze'nin benzeri görülmemiş bir trajediye sahne olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, BM Çocuk Fonu'nun ifadesiyle "45 dakikada 1 çocuğun öldürüldüğü" bölgeden söz etti. Savaşlarda kimliği belirlenemeyen askerler için kullanılan 'meçhul asker' kavramının, bugün çocuklar için de kullanılacak hâle geldiğini belirterek, ardında kimsesi kalmamış binlerce Gazzeli çocuğun kefenlerine yazılan "meçhul bebek" ibaresinin vicdanlarda onulmaz yaralar açtığını yazdı.

Yıkımın boyutları ve acil çağrı

Emine Erdoğan, derin psikolojik yıkıma uğrayan çocukların yaşadığı trajediyi anlatarak "335 kurşunla öldürülen 6 yaşındaki Hind Recep" ve dedesinin vedasıyla anılan "3 yaşındaki Rim" gibi kayıpları hatırlattı. Mektubunda "18 bin 885 Gazzeli bebek ve çocuk" ile ilgili sözlerini aktardı ve hâlâ hayatta kalmayı başarmış 1 milyonu aşan Gazzeli çocuk için hâlâ bir şans olduğunu kaydetti.

Netanyahu'ya mektup önerisi ve uluslararası sorumluluk

Emine Erdoğan, Melania Trump'ın Gazze'deki krizin durdurulmasına yönelik güçlü bir çağrıyı İsrail Başbakanı Netanyahu'ya iletmesinin son derece anlamlı olacağını belirtti. Dünyanın ortak bir uyanışa geçtiği bu dönemde böyle bir çağrının Filistin halkına tarihi bir sorumluluğun ifası olacağını vurguladı.

Çarpık düzene karşı birlik çağrısı

Filistin'de yaşananları, bir soykırımın ötesinde, bazı bölgelerdeki insanların yaşamını diğerlerinden daha değersiz gören keyfi bir uluslararası düzen dayatması olarak değerlendiren Emine Erdoğan, uluslararası hukuk ve ortak insani değerleri savunma gerekliliğine dikkat çekti. Seslerini ve güçlerini birleştirmenin önemine işaret ederek, ancak bu şekilde sonraki nesillerin umutlarını besleyebileceklerini ve susturulan kahkahaları yeniden geri getirebileceklerini belirtti.

Emine Erdoğan, mektubunda Melania Trump'ın Ukrayna için gösterdiği duyguları bir anne, bir kadın, bir insan olarak paylaştığını ifade ederek, aynı umudu Gazze'nin barışa susamış çocukları için de yeşertmesini diledi.

