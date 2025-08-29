Emine Erdoğan'dan Pakistan'daki Sel Felaketi İçin Başsağlığı ve Kızılay Açıklaması

Emine Erdoğan'dan Pakistan'daki sel felaketi için başsağlığı ve destek mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Pakistan'da yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili paylaşımında, Türkiye'nin ve Kızılay'ın yardım çalışmalarına dikkat çekti.

Emine Erdoğan'ın açıklaması

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2010 yılındaki sel felaketinde bölgeye gittiğini ve oradaki çaresizliği bildiğini hatırlatan Emine Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün aynı duygularla gönlümüz, dualarımız ve yardımlarımız ile Pakistan halkıyla beraberiz. Kızılay, bölgede durumu yakından takip etmekte, sağlık, barınma, gıda ve su konusunda ihtiyaçları karşılamak için özveriyle çalışmaktadır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Dünyanın da bu zor günlerde Pakistan'a destek vererek, merhamet ve dayanışmanın gücüyle yaraların sarılmasına katkı sunmasını temenni ediyorum."

Emine Erdoğan ayrıca, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in eşi Begum Nusrat Şahbaz'a sel felaketine ilişkin mektup göndererek başsağlığı dileğinde bulundu.

Türk Kızılay bölgede yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Türk Kızılay, Pakistan genelinde 26 Haziran'dan bu yana meydana gelen ve yaklaşık 820 kişinin yaşamını yitirdiği, 1,5 milyon kişinin etkilendiği sel felaketine ilişkin sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir.

Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanlığı ofisi, yoğun sel baskınlarının ardından Pakistan Kızılayı öncülüğünde yürütülen kriz koordinasyon toplantılarına, IFRC ve ICRC ile birlikte katıldı. Yapılan toplantılarda, Türk Kızılay tarafından ilk müdahale kapsamında gıda desteği sağlanmak üzere bütçe tahsis edildi.

Destek kapsamında Pakistan Kızılayı erken uyarı sistemleri devreye alınarak, gönüllüler aracılığıyla 37 binden fazla kişiye SMS, megafon ve saha duyuruları ile sel uyarıları yapıldı. Kabil Nehri'nde su seviyesinin kritik eşikleri aşması halinde uygulanmak üzere Basitleştirilmiş Erken Eylem Protokolü (SEAP) hazırlandı.

Tahliye edilen ve etkilenen hanelere yönelik 14 bin 820 kişiye çok amaçlı destek planlandı. Pakistan Kızılayı şubeleriyle birlikte çadır, yiyecek paketleri ve temel barınma malzemeleri dağıtımı gerçekleştirildi. Mobil Sağlık Birimleri ve ambulanslarla tıbbi hizmet sunan, içme suyu ve hijyen kitleri temin eden Türk Kızılay, yapılacak ihtiyaç analizleri doğrultusunda ilave bütçeyle bölgeye desteğini sürdürecektir.

Emine Erdoğan'ın 2010 ziyareti

Emine Erdoğan, 2010 yılında Pakistan'da selden en fazla etkilenen Güney bölgesine giderek incelemelerde bulunmuş, sahra hastanesini ve çocuk merkezine dönüştürülen bir çadırı ziyaret etmişti. Bu deneyimini anımsatarak, bugün yaşanan felaket karşısında Türkiye'nin dayanışma mesajını yineledi.