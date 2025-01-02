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Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili Kutlaması

Emine Erdoğan, Regaip Kandili'nde dua ve umut mesajı vererek, İslam aleminin üç aylarını kutladı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:35
Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili Kutlaması

Emine Erdoğan'dan Regaip Kandili Mesajı

Emine Erdoğan, İslam aleminin Regaip Kandili’ni coşkuyla kutladı. Türkiye'nin ve İslam dünyasının üç aylarını tebrik eden Erdoğan, sosyal medya üzerinden duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

Umut ve Adalet Teması

Erdoğan, Regaip Gecesi’nin insanların kalplerinin arındığı ve umutlarının tazelendiği rahmet gecesi olduğunu vurguladı. "Bu kutlu gecede, dualarımız mazlumlar için adalete, çaresizler için umuda dönüşsün. İnsanlığa barış, kalplerimize huzur, dünyamıza iyilikler nasip olsun," diyerek, toplumsal barış ve hoşgörü temalarını öne çıkardı.

Emine Erdoğan, konuşmasının devamında, "Ülkemizin, milletimiz ile tüm İslam aleminin Regaip Gecesi'ni ve üç aylarını tebrik ediyorum" ifadeleriyle tüm İslam toplumuna selam gönderdi.

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