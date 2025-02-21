Emine Erdoğan'dan UNEP'in Sıfır Atık Çağrısına Destek: Moda ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

Emine Erdoğan, UNEP'in sıfır atık mesajını destekleyerek sürdürülebilir moda anlayışının önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 19:51
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 19:51
Emine Erdoğan'dan UNEP'in Sıfır Atık Çağrısına Destek: Moda ve Sürdürülebilirlik Vurgusu

Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı'nın (UNEP) sıfır atık çağrısına yönelik önemli bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, doğayla uyum içinde yaşayan bir moda anlayışının mümkün olduğunu vurguladı.

Paylaşımında Dikkat Çeken Mesajlar

Emine Erdoğan, giysilerimizi bilinçli bir şekilde seçmenin ve yeniden değerlendirmenin önemini öne çıkararak, “Doğaya yük olan değil, doğayla uyum içinde yaşayan bir moda anlayışı mümkün. Sürdürülebilir üretimi destekleyelim,” ifadelerine yer verdi.

Uluslararası Sıfır Atık Günü ve Moda Teması

30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan eden etkinlik, bu yıl 'Moda ve Tekstilde Sıfır Atık' temasıyla farkındalık yaratmak amacıyla düzenleniyor. Emine Erdoğan, bu özel gün ile birlikte atık krizine karşı sıfır atık bilincinin önemini yeniden vurgulayarak, moda endüstrisinin yaratıcı ve dönüştürücü ruhunun çözümün merkezinde yer aldığını belirtti.

UNEP'in İstatistikleri ve Sıfır Atık Hareketi

UNEP tarafından yapılan paylaşımda, moda endüstrisinin her yıl 92 milyon ton atık ürettiği ve bunun anlamı olarak her saniyede bir kamyon dolusu giysinin atıldığı vurgulandı. Ayrıca, “Atık Kirliliğini Yenin” hareketine katılım çağrısında bulunuldu.

Global Etkinlikler ve İşbirlikleri

Sıfır Atık Günü, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kurulan Sıfır Atık Vakfı, UNEP ve UN-HABITAT işbirliğiyle tüm dünyada kutlanacak. Sıfır Atık Vakfı, bu özel günün küresel sekretarya görevini üstlenirken, dünya genelinde özel çalışmalar gerçekleştirileceği bildirildi.

Uluslararası Sıfır Atık Günü

BM Genel Kurulu, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda 105 ülkenin eş sunuculuğunda 'sıfır atık' kararını kabul etti ve 30 MartUluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan etti. Bu yıl, BM genel kurul salonunda kutlanan ilk etkinlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Emine Erdoğan'ın bu konudaki yüksek düzeyli kurul başkanı olduğunu açıkladı.

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