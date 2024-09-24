Emine Erdoğan'dan Zeina Katbay'a Taziye Mesajı

Emine Erdoğan'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 23 Eylül'de İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Zeina Katbay için duygu dolu bir taziye mesajı yayınladı.

Saldırıda Hayatını Kaybedenler

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2020 yılında Gambiya Uluslararası Maarif Okullarının açılışında birlikte fotoğraf çektirdiği Zeina Katbay ve ailesinin, annesi Muna Kutbay ile iki kız kardeşi Zahraa ve Banin’in hayatını kaybettiğini belirtmiştir. Bu saldırının, Lübnan'ın güneyindeki Hanaway bölgesinde gerçekleştiği ifade edildi.

Emine Erdoğan'ın Açıklamaları

Paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Gözlerini acıya kapatanlar, yüreklerinde zulmün izini taşır. Ömürlerinin baharında katil İsrail tarafından hayattan koparılan masum anneye ve kızlarına Allah'tan rahmet, geride kalan sevdiklerine sabır diliyorum. Sadece bir aileyi değil, tüm insanlığın onurunu, adalet ve merhamet duygusunu paramparça eden vahşetin sorumlularından, her bir canın hesabının sorulmasını temenni ediyorum."

Bu taziye mesajı, Uluslararası insan hakları ihlallerine dikkat çekmek açısından önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.